Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
Среди новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 – 304 обнаружили среди детей, а 468 – среди медицинских работников.
За последние сутки из-за осложнений, вызванных COVID-19, госпитализировали 1517 человек.
201 человек умер вследствие заболевания COVID-19.
В целом по стране выздоровели 10 762 украинца.
За сутки в стране сделали больше 80 тысяч тестов на COVID-19. Из них методом ПЦР – 50 506, а методом ИФА – 29 576.
В общем, за все время эпидемии в Украине COVID-19 заболели 440 188 человек; выздоровели – 195 544 человека; летальных исходов – 8125; проведено ПЦР-тестов – 3521175.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1002 случая), Харьковской области (801 случай), Житомирской области (591 случай), Одесской области (554 случая) и Ивано-Франковской области (511 случаев).
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 42 375 случаев;
- Винницкая область – 11 923 случая;
- Волынская область – 15 313 случаев;
- Днепропетровская область – 17 014 случаев;
- Донецкая область – 13 128 случаев;
- Житомирская область – 17 189 случаев;
- Закарпатская область – 16 268 случаев;
- Запорожская область – 12 196 случаев;
- Ивано-Франковская область – 23 032 случая;
- Киевская область – 18763 случаи;
- Кировоградская область – 2891 случай;
- Луганская область – 4214 случаев;
- Львовская область – 32 425 случаев;
- Николаевская область – 9605 случаев;
- Одесская область – 27392 случаи;
- Полтавская область – 11 337 случаев;
- Ровенская область – 21 026 случаев;
- Сумская область – 13 635 случаев;
- Тернопольская область – 21 708 случаев;
- Харьковская область – 41 131 случай;
- Херсонская область – 5027 случаев;
- Хмельницкая область – 18 438 случаев;
- Черкасская область – 10 292 случая;
- Черновицкая область – 24 079 случаев;
- Черниговская область – 9 787 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Украины будет предлагать правительству усилить карантин, запретив развлечения в ТРЦ, бассейны и концерты.
- Одновременно в МОЗ предлагают разрешить работу детсадов и начальных классов школ в “красной” зоне карантина.
- Ежесуточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом уже почти достигает 10 тысяч. 5 ноября было установлено два рекорда – подтверждено 9850 новых случаев заражения коронавируса и 8 тысяч выздоровлений.