По состоянию на 9 утра 6 ноября в Украине зафиксировано 9721 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. При этом, более 10,7 тысяч украинцев выздоровели.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

Среди новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 – 304 обнаружили среди детей, а 468 – среди медицинских работников.

За последние сутки из-за осложнений, вызванных COVID-19, госпитализировали 1517 человек.

201 человек умер вследствие заболевания COVID-19.

В целом по стране выздоровели 10 762 украинца.

За сутки в стране сделали больше 80 тысяч тестов на COVID-19. Из них методом ПЦР – 50 506, а методом ИФА – 29 576.

В общем, за все время эпидемии в Украине COVID-19 заболели 440 188 человек; выздоровели – 195 544 человека; летальных исходов – 8125; проведено ПЦР-тестов – 3521175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1002 случая), Харьковской области (801 случай), Житомирской области (591 случай), Одесской области (554 случая) и Ивано-Франковской области (511 случаев).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 42 375 случаев;

Винницкая область – 11 923 случая;

Волынская область – 15 313 ​​случаев;

Днепропетровская область – 17 014 случаев;

Донецкая область – 13 128 случаев;

Житомирская область – 17 189 случаев;

Закарпатская область – 16 268 случаев;

Запорожская область – 12 196 случаев;

Ивано-Франковская область – 23 032 случая;

Киевская область – 18763 случаи;

Кировоградская область – 2891 случай;

Луганская область – 4214 случаев;

Львовская область – 32 425 случаев;

Николаевская область – 9605 случаев;

Одесская область – 27392 случаи;

Полтавская область – 11 337 случаев;

Ровенская область – 21 026 случаев;

Сумская область – 13 635 случаев;

Тернопольская область – 21 708 случаев;

Харьковская область – 41 131 случай;

Херсонская область – 5027 случаев;

Хмельницкая область – 18 438 случаев;

Черкасская область – 10 292 случая;

Черновицкая область – 24 079 случаев;

Черниговская область – 9 787 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.