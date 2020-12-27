Covid-19 Украина

обновлено 27.12.2020 в 07:02

Всего:

1019876 (+0)

Болеют:

350257 (+0)

Выздоровели:

651917 (+0)

Умерло:

17702 (+0)

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В Украине за сутки в 6113 человек изъявили COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 6113 новых случаев коронавируса. Среди больных - 277 детей и 153 медработника.

Воскресенье, 27 декабря 2020, 08:42

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, госпитализированы 1674 человека, 72 пациента умерли, 6621 – поправился. Больше всего случаев обнаружили в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Всего было проведено 24 978 тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 19543, методом ИФА – 5435.

С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили в 125 000 989 человек, выздоровели – 658 538, умерло – 17 774. Активными больными остаются 367 451 пациент.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 107204 случаи;
Винницкая область – 21 960 случаев;
Волынская область – 32 429 случаев;
Днепропетровская область – 56893 случаи;
Донецкая область – 34 929 случаев;
Житомирская область – 38 494 случая;
Закарпатская область – 27 828 случаев;
Запорожская область – 51 703 случая;
Ивано-Франковская область – 42 828 случаев;
Киевская область – 57 331 случай;
Кировоградская область – 8225 случаев;
Луганская область – 9982 случая;
Львовская область – 59 798 случаев;
Николаевская область – 29 531 случай;
Одесская область – 68962 случаи;
Полтавская область – 34 600 случаев;
Ровенская область – 40 295 случаев;
Сумская область – 40 047 случаев;
Тернопольская область – 33 452 случая;
Харьковская область – 67 868 случаев;
Херсонская область – 17 067 случаев;
Хмельницкая область – 38 378 случаев;
Черкасская область – 37 617 случаев;
Черновицкая область – 39422 случаи;
Черниговская область – 29 146 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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