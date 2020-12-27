В Украине за сутки в 6113 человек изъявили COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 6113 новых случаев коронавируса. Среди больных - 277 детей и 153 медработника.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, госпитализированы 1674 человека, 72 пациента умерли, 6621 – поправился. Больше всего случаев обнаружили в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Всего было проведено 24 978 тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 19543, методом ИФА – 5435.

С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили в 125 000 989 человек, выздоровели – 658 538, умерло – 17 774. Активными больными остаются 367 451 пациент.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 107204 случаи;

Винницкая область – 21 960 случаев;

Волынская область – 32 429 случаев;

Днепропетровская область – 56893 случаи;

Донецкая область – 34 929 случаев;

Житомирская область – 38 494 случая;

Закарпатская область – 27 828 случаев;

Запорожская область – 51 703 случая;

Ивано-Франковская область – 42 828 случаев;

Киевская область – 57 331 случай;

Кировоградская область – 8225 случаев;

Луганская область – 9982 случая;

Львовская область – 59 798 случаев;

Николаевская область – 29 531 случай;

Одесская область – 68962 случаи;

Полтавская область – 34 600 случаев;

Ровенская область – 40 295 случаев;

Сумская область – 40 047 случаев;

Тернопольская область – 33 452 случая;

Харьковская область – 67 868 случаев;

Херсонская область – 17 067 случаев;

Хмельницкая область – 38 378 случаев;

Черкасская область – 37 617 случаев;

Черновицкая область – 39422 случаи;

Черниговская область – 29 146 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.