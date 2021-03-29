В Украине за сутки, 27 марта, от COVID-19 вакцинировали 1585 человек. При этом в Черниговской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях не сделали ни одной прививки.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 1585 человек. Из них вакцинировано 1 дозой – 1585 человек завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 0 человек.

Больше прививок в сутки сделали в Харьковской (230), Полтавской (190) и Ивано-Франковской (175) областях.

За весь период прививочной кампании – в Днепропетровской области – 13929 прививок.

Меньше всего – в Кировоградской (10), Закарпатской, Киевской, Волынской областях и Киеве (по 20).

При этом в Черниговской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях за сутки не сделали ни одной прививки.

Распределение проведенных прививок по регионам за минувшие сутки выглядит так:

Отмечается, что по состоянию на 28 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 364 104 человека.