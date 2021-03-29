Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.
За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 1585 человек. Из них вакцинировано 1 дозой – 1585 человек завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 0 человек.
Больше прививок в сутки сделали в Харьковской (230), Полтавской (190) и Ивано-Франковской (175) областях.
За весь период прививочной кампании – в Днепропетровской области – 13929 прививок.
Меньше всего – в Кировоградской (10), Закарпатской, Киевской, Волынской областях и Киеве (по 20).
При этом в Черниговской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях за сутки не сделали ни одной прививки.
Распределение проведенных прививок по регионам за минувшие сутки выглядит так:
Отмечается, что по состоянию на 28 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 364 104 человека.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
- 27 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине отстает почти в два раза от плана.