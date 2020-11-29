В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12 978 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Таким образом, госпитализированы 1561 человек;

летальних случаев – 120;

одужало – 4243 человека;

проведено тестирований за сутки – 49180 (в частности методом ПЦР – 39233, методом ИФА – 9947).

Кроме того, заболели 599 детей и 408 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Всего в Украине обнаружили 722 679 случаев коронавируса. С начала пандемии умерло 12 213 человек.