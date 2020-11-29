Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Таким образом, госпитализированы 1561 человек;
- летальних случаев – 120;
- одужало – 4243 человека;
- проведено тестирований за сутки – 49180 (в частности методом ПЦР – 39233, методом ИФА – 9947).
Кроме того, заболели 599 детей и 408 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
Всего в Украине обнаружили 722 679 случаев коронавируса. С начала пандемии умерло 12 213 человек.
- Ранее сообщалось, что за сутки 27 ноября в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник.