Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 3 199 осіб;
- летальних випадків – 160;
- одужало – 5 784 особи;
- здійснено тестувань за добу – 43 405 (зокрема методом ПЛР – 21 609, методом ІФА – 3 878, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 918).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 083 180 осіб;
- одужало – 1 676 265 осіб;
- летальних випадків – 44 596;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 477 843.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.
2 661 людина щеплена проти COVID-19 за добу 1 травня 2021 року в Україні.
754 926 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 754 924 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;
- Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;
- Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;
- Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;
- Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;
- Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;
- Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;
- Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;
- Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;
- Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;
- Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;
- Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;
- Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;
- Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;
- Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;
- Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;
- Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;
- Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;
- Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;
- Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;
- Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;
- Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;
- Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;
- Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;
- Чернігівська область – випадків/ 94 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 61 пунктом щеплення.
Станом на 1 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 507 901 людина.
- За добу 30 квітня в Україні зафіксували 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.