Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • ушпиталено – 3 199 осіб;
  • летальних випадків – 160;
  • одужало – 5 784 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 43 405 (зокрема методом ПЛР – 21 609, методом ІФА – 3 878, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 918).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 083 180 осіб;
  • одужало – 1 676 265 осіб;
  • летальних випадків – 44 596;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 477 843.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

2 661 людина щеплена проти COVID-19 за добу 1 травня 2021 року в Україні.

754 926 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 754 924 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;
  • Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;
  • Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;
  • Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;
  • Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;
  • Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;
  • Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;
  • Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;
  • Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;
  • Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;
  • Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;
  • Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;
  • Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;
  • Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;
  • Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;
  • Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;
  • Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;
  • Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;
  • Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;
  • Чернігівська область – випадків/ 94 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 61 пунктом щеплення.

Станом на 1 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 507 901 людина.

  • За добу 30 квітня в Україні зафіксували 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.