По состоянию на утро среды, 14 октября, в Украине подтверждено 5590 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.

Наибольшее количество случаев за сутки выявили: в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской области (345), Днепропетровской области (342), Одесской области (302), Донецкой области (286), Хмельницкой области (261), Тернопольской области (228), Сумской области (227), Киевской области (226), Черниговской области (226), Житомирской области (200).

За сутки зафиксировано 107 летальных случаев. Всего с начала эпидемии от осложнений COVID-19 скончались 5229 человек.

При этом выздоровели за сутки 2137 пациентов. С начала вспышки коронавирус в Украине преодолели 118 699 пациентов.

За все время в Украине было зафиксировано 276 177 случаев коронавируса.