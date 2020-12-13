В Украине за сутки обнаружили 9176 больных COVID-19

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Среди заболевших 494 ребенка и 313 медика. Всего оспитализировано 2969 пациентов. Скончались 156 заболевших.
Официально за 11 декабря сделан 41 489 тест на коронавирус. Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 33 593, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 7896.
Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (91 138), Одесской (57 699), Запорожской (41 995), Киевской (48 523) и Львовской (53 662) областях.
За все время эпидемии в Украине зарегистрированы 894 215 случаев COVID-19. Выздоровели – 501 564 пациента; умерли – 15 154.
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев – 91138 случаев;
Винницкая область – 19 801 случай;
Волынская область – 28 019 случаев;
Днепропетровская область – 49074 случаи;
Донецкая область – 29 398 случаев;
Житомирская область – 34 073 случая;
Закарпатская область – 26 016 случаев;
Запорожская область – 41 995 случаев;
Ивано-Франковская область – 40 668 случаев;
Киевская область – 48523 случаи;
Кировоградская область – 7166 случаев;
Луганская область – 7889 случаев;
Львовская область – 53 662 случая;
Николаевская область – 23864 случаи;
Одесская область – 57 699 случаев;
Полтавская область – 29 121 случай;
Ровенская область – 36 117 случаев;
Сумская область – 35 702 случая;
Тернопольская область – 31 165 случаев;
Харьковская область – 62 324 случая;
Херсонская область – 13 972 случая;
Хмельницкая область – 34 800 случаев;
Черкасская область – 31 209 случаев;
Черновицкая область – 36 695 случаев;
Черниговская область – 24 125 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
- Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.