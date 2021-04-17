Про це у Facebook заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 100 осіб;
  • летальних випадків – 440;
  • одужало – 9 736 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 936 228 осіб;
  • одужало – 1 475 556 осіб;
  • летальних випадків – 39 536;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 915 393.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;
  • Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;
  • Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;
  • Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;
  • Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;
  • Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;
  • Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;
  • Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;
  • Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;
  • Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;
  • Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;
  • Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;
  • Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;
  • Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;
  • Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;
  • Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;
  • Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;
  • Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;
  • Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;
  • Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;
  • Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;
  • Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;
  • Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Степанов зазначив, що щеплення проводилось 212 мобільними бригадами з імунізації у 484 пунктах.

Станом на 16 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 119 людей.

  • 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
  • Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
  • Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
  • 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
  • У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
  •  13 квітня Максим Степанов запевнив, що першу партію вакцини проти коронавірусу Pfizer, на яку чекали ще в лютому, доставлять в Україну цього тижня.