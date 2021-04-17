Про це у Facebook заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За минулу добу:
- госпіталізовано – 4 100 осіб;
- летальних випадків – 440;
- одужало – 9 736 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 936 228 осіб;
- одужало – 1 475 556 осіб;
- летальних випадків – 39 536;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 915 393.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;
- Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;
- Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;
- Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;
- Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;
- Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;
- Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;
- Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;
- Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;
- Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;
- Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;
- Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;
- Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;
- Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;
- Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;
- Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;
- Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;
- Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;
- Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;
- Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;
- Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;
- Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;
- Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;
- Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Степанов зазначив, що щеплення проводилось 212 мобільними бригадами з імунізації у 484 пунктах.
Станом на 16 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 119 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 13 квітня Максим Степанов запевнив, що першу партію вакцини проти коронавірусу Pfizer, на яку чекали ще в лютому, доставлять в Україну цього тижня.