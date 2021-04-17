За минулу добу в Україні зафіксували 14 984 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 606 дітей та 276 медпрацівників.

Про це у Facebook заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу:

госпіталізовано – 4 100 осіб;

летальних випадків – 440;

одужало – 9 736 осіб;

здійснено тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 936 228 осіб;

одужало – 1 475 556 осіб;

летальних випадків – 39 536;

проведено ПЛР-тестувань – 8 915 393.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;

Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;

Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;

Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;

Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;

Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;

Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;

Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;

Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;

Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;

Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;

Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;

Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;

Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;

Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;

Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;

Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;

Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;

Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;

Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;

Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;

Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;

Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;

Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Степанов зазначив, що щеплення проводилось 212 мобільними бригадами з імунізації у 484 пунктах.

Станом на 16 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 119 людей.