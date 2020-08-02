Об этом говорится в сообщении МОЗ Украины.

По состоянию на 2 августа в Украине 72168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1725 летальных, 39543 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1112 новых случаев. Всего проведено 1058483 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 235 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2790 случаев;
  • Волынская область – 3888 случаев;
  • Днепропетровская область – 1421 случай;
  • Донецкая область – 898 случаев;
  • Житомирская область – 1921 случай;
  • Закарпатская область – 5267 случаев;
  • Запорожская область – 823 случая;
  • Ивано-Франковская область – 4795 случаев;
  • Кировоградская область – 710 случаев;
  • м. Киев – 8452 случая;
  • Киевская область – 3823 случая;
  • Львовская область – 9783 случая;
  • Луганская область – 128 случаев;
  • Николаевская область – 621 случай;
  • Одесская область – 3414 случаев;
  • Полтавская область – 459 случаев;
  • Ровенская область – 6195 случаев;
  • Сумская область – 529 случаев;
  • Тернопольская область – 3086 случаев;
  • Харьковская область – 3862 случая;
  • Херсонская область – 230 случаев;
  • Хмельницкая область – 1180 случаев;
  • Черновицкая область – 6061 случай;
  • Черкасская область – 949 случаев;
  • Черниговская область – 883 случая.