Об этом говорится в сообщении МОЗ Украины.

По состоянию на 2 августа в Украине 72168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1725 летальных, 39543 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1112 новых случаев. Всего проведено 1058483 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 235 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2790 случаев;

Волынская область – 3888 случаев;

Днепропетровская область – 1421 случай;

Донецкая область – 898 случаев;

Житомирская область – 1921 случай;

Закарпатская область – 5267 случаев;

Запорожская область – 823 случая;

Ивано-Франковская область – 4795 случаев;

Кировоградская область – 710 случаев;

м. Киев – 8452 случая;

Киевская область – 3823 случая;

Львовская область – 9783 случая;

Луганская область – 128 случаев;

Николаевская область – 621 случай;

Одесская область – 3414 случаев;

Полтавская область – 459 случаев;

Ровенская область – 6195 случаев;

Сумская область – 529 случаев;

Тернопольская область – 3086 случаев;

Харьковская область – 3862 случая;

Херсонская область – 230 случаев;

Хмельницкая область – 1180 случаев;

Черновицкая область – 6061 случай;

Черкасская область – 949 случаев;

Черниговская область – 883 случая.