Об этом говорится в сообщении МОЗ Украины.
По состоянию на 2 августа в Украине 72168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1725 летальных, 39543 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1112 новых случаев. Всего проведено 1058483 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 235 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2790 случаев;
- Волынская область – 3888 случаев;
- Днепропетровская область – 1421 случай;
- Донецкая область – 898 случаев;
- Житомирская область – 1921 случай;
- Закарпатская область – 5267 случаев;
- Запорожская область – 823 случая;
- Ивано-Франковская область – 4795 случаев;
- Кировоградская область – 710 случаев;
- м. Киев – 8452 случая;
- Киевская область – 3823 случая;
- Львовская область – 9783 случая;
- Луганская область – 128 случаев;
- Николаевская область – 621 случай;
- Одесская область – 3414 случаев;
- Полтавская область – 459 случаев;
- Ровенская область – 6195 случаев;
- Сумская область – 529 случаев;
- Тернопольская область – 3086 случаев;
- Харьковская область – 3862 случая;
- Херсонская область – 230 случаев;
- Хмельницкая область – 1180 случаев;
- Черновицкая область – 6061 случай;
- Черкасская область – 949 случаев;
- Черниговская область – 883 случая.
- 1 августа в Киеве зафиксировано 110 новых случаев заболевания коронавирусом.