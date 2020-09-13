Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 154 335 человек, из них 3 178 умерли, 68 893 – выздоровели.

30 человек за последние сутки скончалось.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 4808 случаев;
  • Волынская область – 6289 случаев;
  • Днепропетровская область – 3262 случая;
  • Донецкая область – 2095 случаев;
  • Житомирская область – 4292 случая;
  • Закарпатская область – 8625 случаев;
  • Запорожская область – 2347 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 11 215 случаев;
  • Кировоградская область – 904 случая;
  • м. Киев – 17261 случай;
  • Киевская область – 6849 случаев;
  • Львовская область – 16 914 случаев;
  • Луганская область – 586 случаев;
  • Николаевская область – 1953 случая;
  • Одесская область – 9482 случая;
  • Полтавская область – 1195 случаев;
  • Ровенская область – 10 469 случаев;
  • Сумская область – 2401 случай;
  • Тернопольская область – 8882 случая;
  • Харьковская область – 12 584 случая;
  • Херсонская область – 628 случаев;
  • Хмельницкая область – 3968 случаев;
  • Черновицкая область – 12 117 случаев;
  • Черкасская область – 2495 случаев;
  • Черниговская область – 2714 случаев.

  • Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что с учетом темпов заболеваемости коронавирусом, Украине вскоре может не хватить врачей и мест в больницах.