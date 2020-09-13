Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 154 335 человек, из них 3 178 умерли, 68 893 – выздоровели.
30 человек за последние сутки скончалось.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 4808 случаев;
- Волынская область – 6289 случаев;
- Днепропетровская область – 3262 случая;
- Донецкая область – 2095 случаев;
- Житомирская область – 4292 случая;
- Закарпатская область – 8625 случаев;
- Запорожская область – 2347 случаев;
- Ивано-Франковская область – 11 215 случаев;
- Кировоградская область – 904 случая;
- м. Киев – 17261 случай;
- Киевская область – 6849 случаев;
- Львовская область – 16 914 случаев;
- Луганская область – 586 случаев;
- Николаевская область – 1953 случая;
- Одесская область – 9482 случая;
- Полтавская область – 1195 случаев;
- Ровенская область – 10 469 случаев;
- Сумская область – 2401 случай;
- Тернопольская область – 8882 случая;
- Харьковская область – 12 584 случая;
- Херсонская область – 628 случаев;
- Хмельницкая область – 3968 случаев;
- Черновицкая область – 12 117 случаев;
- Черкасская область – 2495 случаев;
- Черниговская область – 2714 случаев.
- Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что с учетом темпов заболеваемости коронавирусом, Украине вскоре может не хватить врачей и мест в больницах.