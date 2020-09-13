За прошедшие сутки, 12 сентября, в Украине обнаружили 2476 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 154 335 человек, из них 3 178 умерли, 68 893 – выздоровели.

30 человек за последние сутки скончалось.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4808 случаев;

Волынская область – 6289 случаев;

Днепропетровская область – 3262 случая;

Донецкая область – 2095 случаев;

Житомирская область – 4292 случая;

Закарпатская область – 8625 случаев;

Запорожская область – 2347 случаев;

Ивано-Франковская область – 11 215 случаев;

Кировоградская область – 904 случая;

м. Киев – 17261 случай;

Киевская область – 6849 случаев;

Львовская область – 16 914 случаев;

Луганская область – 586 случаев;

Николаевская область – 1953 случая;

Одесская область – 9482 случая;

Полтавская область – 1195 случаев;

Ровенская область – 10 469 случаев;

Сумская область – 2401 случай;

Тернопольская область – 8882 случая;

Харьковская область – 12 584 случая;

Херсонская область – 628 случаев;

Хмельницкая область – 3968 случаев;

Черновицкая область – 12 117 случаев;

Черкасская область – 2495 случаев;

Черниговская область – 2714 случаев.