Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1100 человек;
  • летальных исходов – 94;
  • выздоровели – 2753 человека.

За сутки проведено тестирований – 33486 (в частности методом ПЦР – 28685, методом ИФА – 4801).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 545 689 человек;
  • выздоровели – 244 197 человек;
  • летальных исходов – 9697;
  • проведения ПЦР-тестов – 3941651.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 51499 случаев;
  • Винницкая область – 13 948 случаев;
  • Волынская область – 18 936 случаев;
  • Днепропетровская область – 22 069 случаев;
  • Донецкая область – 17 201 случай;
  • Житомирская область – 22 847 случаев;
  • Закарпатская область – 19 559 случаев;
  • Запорожская область – 19 291 случай;
  • Ивано-Франковская область – 28 440 случаев;
  • Киевская область – 25 141 случай;
  • Кировоградская область – 3710 случаев;
  • Луганская область – 5169 случаев;
  • Львовская область – 37 466 случаев;
  • Николаевская область – 12633 случаи;
  • Одесская область – 33 415 случаев;
  • Полтавская область – 15 262 случая;
  • Ровенская область – 25 210 случаев;
  • Сумская область – 18 324 случая;
  • Тернопольская область – 23 757 случаев;
  • Харьковская область – 48 179 случаев;
  • Херсонская область – 7126 случаев;
  • Хмельницкая область – 23 136 случаев;
  • Черкасская область – 13 478 случаев;
  • Черновицкая область – 28 336 случаев;
  • Черниговская область – 11 557 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевt (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.