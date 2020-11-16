Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1100 человек;
- летальных исходов – 94;
- выздоровели – 2753 человека.
За сутки проведено тестирований – 33486 (в частности методом ПЦР – 28685, методом ИФА – 4801).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 545 689 человек;
- выздоровели – 244 197 человек;
- летальных исходов – 9697;
- проведения ПЦР-тестов – 3941651.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 51499 случаев;
- Винницкая область – 13 948 случаев;
- Волынская область – 18 936 случаев;
- Днепропетровская область – 22 069 случаев;
- Донецкая область – 17 201 случай;
- Житомирская область – 22 847 случаев;
- Закарпатская область – 19 559 случаев;
- Запорожская область – 19 291 случай;
- Ивано-Франковская область – 28 440 случаев;
- Киевская область – 25 141 случай;
- Кировоградская область – 3710 случаев;
- Луганская область – 5169 случаев;
- Львовская область – 37 466 случаев;
- Николаевская область – 12633 случаи;
- Одесская область – 33 415 случаев;
- Полтавская область – 15 262 случая;
- Ровенская область – 25 210 случаев;
- Сумская область – 18 324 случая;
- Тернопольская область – 23 757 случаев;
- Харьковская область – 48 179 случаев;
- Херсонская область – 7126 случаев;
- Хмельницкая область – 23 136 случаев;
- Черкасская область – 13 478 случаев;
- Черновицкая область – 28 336 случаев;
- Черниговская область – 11 557 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевt (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.