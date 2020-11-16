За прошедшие сутки, 15 ноября, в Украине зафиксировано 9832 новых случая COVID-19. Заболели 354 ребенка и 360 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1100 человек;

летальных исходов – 94;

выздоровели – 2753 человека.

За сутки проведено тестирований – 33486 (в частности методом ПЦР – 28685, методом ИФА – 4801).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 545 689 человек;

выздоровели – 244 197 человек;

летальных исходов – 9697;

проведения ПЦР-тестов – 3941651.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 51499 случаев;

Винницкая область – 13 948 случаев;

Волынская область – 18 936 случаев;

Днепропетровская область – 22 069 случаев;

Донецкая область – 17 201 случай;

Житомирская область – 22 847 случаев;

Закарпатская область – 19 559 случаев;

Запорожская область – 19 291 случай;

Ивано-Франковская область – 28 440 случаев;

Киевская область – 25 141 случай;

Кировоградская область – 3710 случаев;

Луганская область – 5169 случаев;

Львовская область – 37 466 случаев;

Николаевская область – 12633 случаи;

Одесская область – 33 415 случаев;

Полтавская область – 15 262 случая;

Ровенская область – 25 210 случаев;

Сумская область – 18 324 случая;

Тернопольская область – 23 757 случаев;

Харьковская область – 48 179 случаев;

Херсонская область – 7126 случаев;

Хмельницкая область – 23 136 случаев;

Черкасская область – 13 478 случаев;

Черновицкая область – 28 336 случаев;

Черниговская область – 11 557 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевt (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.