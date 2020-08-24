Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Всего проведено 1425351 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 289 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 3624 случая;
- Волынская область – 5147 случаев;
- Днепропетровская область – 2005 случаев;
- Донецкая область – 1237 случаев;
- Житомирская область – 2864 случая;
- Закарпатская область – 7026 случаев;
- Запорожская область – 1377 случаев;
- Ивано-Франковская область – 7975 случаев;
- Кировоградская область – 768 случаев;
- Киев – 12023 случаи;
- Киевская область – 5025 случаев;
- Закрыть Львовская область – 13 253 случая;
- Луганская область – 244 случая;
- Николаевская область – 997 случаев;
- Одесская область – 6054 случая;
- Полтавская область – 663 случая;
- Ровенская область – 8559 случаев;
- Сумская область – 1187 случаев;
- Тернопольская область – 4765 случаев;
- Харьковская область – 7634 случая;
- Херсонская область – 336 случаев;
- Хмельницкая область – 2010 случаев;
- Черновицкая область – 9167 случаев;
- Черкасская область – 1297 случаев;
- Черниговская область – 1520 случаев.