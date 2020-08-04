В Украине за сутки зафиксировали 1061 новый случай COVID-19

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Всего от коронавирусной инфекции умерли 1764 человека, из них 26 – за последние сутки.
Выздоровели уже 40 613 человек, за сутки – 737.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 146, Харковской области – 143, Ивано-Франковской области – 127 и Киеве – 108.
Новых случаев COVID-19 не выявили в Кировоградской и Херсонской областях.
- В Украине потенциально могли инфицироваться коронавирусом COVID-19 132 тысячи человек.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- С 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”.