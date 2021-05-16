За добу, 16 травня, в Україні зафіксували 3 620 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 2 208 осіб;

летальних випадків – 133;

одужало – 7 921 особа;

здійснено тестувань за добу – 38 911 (зокрема методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 153 864 особи;

одужало – 1 857 724 особи;

летальних випадків – 48 075;

проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та

Херсонській (194) областях.

6 164 людини щеплено проти COVID-19 за добу 15 травня 2021 року в Україні.

939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 137 випадків/ 336 щеплень;

Вінницька область – 62 випадки/ 238 щеплень;

Волинська область – 100 випадків/ 165 щеплень;

Дніпропетровська область – 530 випадків/ 131 щеплення;

Донецька область – 260 випадків/ 189 щеплень;

Житомирська область – 126 випадків/ 201 щеплення;

Закарпатська – 22 випадки/ 80 щеплень;

Запорізька область – 115 випадків/ 84 щеплення;

Івано-Франківська область – 87 випадків/ 281 щеплення;

Київська область – 277 випадків/ 339 щеплень;

Кіровоградська область – 49 випадків/ 196 щеплень;

Луганська область – 21 випадок/ 100 щеплень;

Львівська область – 113 випадків/ 302 щеплення;

Миколаївська область – 131 випадок/ 135 щеплень;

Одеська область – 231 випадок/ 482 щеплення;

Полтавська область – 90 випадків/ 371 щеплення;

Рівненська область – 115 випадків/ 171 щеплення;

Сумська область – 172 випадки/ 244 щеплення;

Тернопільська область – 118 випадків/ 248 щеплень;

Харківська область – 182 випадки/ 400 щеплень;

Херсонська область – 194 випадки/ 392 щеплення;

Хмельницька область – 138 випадків/ 288 щеплень;

Черкаська область – 106 випадків/ 57 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 436 щеплень;

Чернігівська область – 170 випадків/ 298 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення.

Станом на 15 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 556 117 людей.