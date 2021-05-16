Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 2 208 осіб;
- летальних випадків – 133;
- одужало – 7 921 особа;
- здійснено тестувань за добу – 38 911 (зокрема методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 153 864 особи;
- одужало – 1 857 724 особи;
- летальних випадків – 48 075;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та
Херсонській (194) областях.
6 164 людини щеплено проти COVID-19 за добу 15 травня 2021 року в Україні.
939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 137 випадків/ 336 щеплень;
- Вінницька область – 62 випадки/ 238 щеплень;
- Волинська область – 100 випадків/ 165 щеплень;
- Дніпропетровська область – 530 випадків/ 131 щеплення;
- Донецька область – 260 випадків/ 189 щеплень;
- Житомирська область – 126 випадків/ 201 щеплення;
- Закарпатська – 22 випадки/ 80 щеплень;
- Запорізька область – 115 випадків/ 84 щеплення;
- Івано-Франківська область – 87 випадків/ 281 щеплення;
- Київська область – 277 випадків/ 339 щеплень;
- Кіровоградська область – 49 випадків/ 196 щеплень;
- Луганська область – 21 випадок/ 100 щеплень;
- Львівська область – 113 випадків/ 302 щеплення;
- Миколаївська область – 131 випадок/ 135 щеплень;
- Одеська область – 231 випадок/ 482 щеплення;
- Полтавська область – 90 випадків/ 371 щеплення;
- Рівненська область – 115 випадків/ 171 щеплення;
- Сумська область – 172 випадки/ 244 щеплення;
- Тернопільська область – 118 випадків/ 248 щеплень;
- Харківська область – 182 випадки/ 400 щеплень;
- Херсонська область – 194 випадки/ 392 щеплення;
- Хмельницька область – 138 випадків/ 288 щеплень;
- Черкаська область – 106 випадків/ 57 щеплень;
- Чернівецька область – 74 випадки/ 436 щеплень;
- Чернігівська область – 170 випадків/ 298 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення.
Станом на 15 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 556 117 людей.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України проводить підготовку до відкриття центрів з вакцинації проти коронавірусу COVID-19. В них планують щеплювати громадян, які записалися до листа очікування.