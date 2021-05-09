ЗеПорушення

48

Всего нарушений

2

Максимум без нарушений
08:30 В Україні за добу зафіксували 5 372 нових випадки COVID-19
07:58 Майка Майкла Джордана пішла з молотка на аукціоні за рекордні $1,38 млн
07:31 Сонячно, можливі заморозки вночі: погода в Україні 9 травня
03:49 Охорона дітей Трампа коштувала американцям $140 тис на місяць
01:45 Британський уряд не врахував гендерні особливості, розробляючи план боротьби з COVID-19
01:00 Не Новий рік: стало відомо, які свята є найулюбленішими для українців
00:40 9 травня на Землю може впасти китайська ракета: місце приземлення невідоме

08 мая

23:59 Зеленський нагадав про 8 млн загиблих у Другій світовій українців: Світ має сказати, що це була остання світова війна
23:44 Власники круїзних суден розкритикували CDC через заборону на відкриття сезону
22:49 У США через хакерську атаку зупинили роботу одного з найбільших трубопроводів країни
22:44 Адміністрація Байдена публікуватиме інформацію про візитерів Білого дому
21:55 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 8 травня
21:34 Вибухи біля школи в Кабулі: 40 загиблих, десятки поранених
21:00 Мін’юст США за президентства Трампа прослуховував телефони журналістів, що писали про Росію, – The Washington Post
19:54 Президент Франції просить США дозволити експорт вакцин проти COVID-19
19:33 У Мехіко вимагають покарати винних в обвалі мосту метро
19:06 NASA уклало контракт про доставлення туристів на МКС
18:38 «Суперліга була помилкою»: в УЄФА ухвалили санкції щодо 9 футбольних клубів
17:49 Українська тенісистка Костюк виконала найкращий удар місяця у світі за версією WTA
17:22 Папа Римський підтримав ідею відмовитися від патентів на COVID-вакцини
16:28 У КМДА звинуватили Мінкульт у спробі зірвати заходи до 8 – 9 травня: у міністерстві заперечують
16:12 Мішель Обама зізналася, що стурбована через расизм, з яким можуть зіткнутися її діти
16:08 Майлі Сайрус поділилася світлинами з Ілоном Маском у студії шоу SNL
15:36 У Південній Кароліні узаконили розстріл смертників замість ін’єкції
15:33 Pink випустила кліп за участі доньки Віллоу та співачки Шер, — відео
14:58 Бідні країни відмовилися від закупівлі вакцини Pfizer, — гендиректор компанії
14:55 Інвестори очікують фурору від Ілона Маска на шоу SNL
14:21 Двоє громадян РФ визнали себе винними у кібератаках проти США
13:53 Дружина Лещенка знову виступатиме в Москві
13:35 Фонд «Свої» цілодобово постачає кисень COVID-хворим, попри заяви МОЗ про спад захворюваності
13:18 «Євросолідарність» закликала прийти і вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни
12:50 У Карпатах випало 20 сантиметрів снігу – фото

В Україні за добу зафіксували 5 372 нових випадки COVID-19

Воскресенье, 9 мая 2021, 08:30

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Також за минулу добу:

  • ушпиталено – 2 599 осіб;
  • летальних випадків – 193;
  • одужало – 9 181 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 46 516 (зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 119 510 осіб;
  • одужало – 1 759 751 особа;
  • летальних випадків – 46 393;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 655 779.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

4 843 людини щеплено проти COVID-19 за добу 8 травня 2021 року в Україні.

862 641 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 862 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;
  • Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;
  • Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;
  • Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;
  • Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;
  • Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;
  • Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;
  • Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;
  • Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;
  • Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;
  • Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;
  • Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;
  • Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;
  • Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;
  • Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;
  • Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;
  • Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;
  • Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;
  • Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;
  • Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;
  • Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;
  • Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;
  • Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 76 мобільними бригадами з імунізації та 367 пунктами щеплення.
Станом на 8 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 527 949 осіб.

Теги: Коронавирус, Максим Степанов, МОЗ

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook