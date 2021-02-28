За сутки, 27 февраля, в Украине обнаружили 5833 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3218 человек;

летальных исходов – 89;

выздоровели – 1702 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 47 811 (в том числе методом ПЦР – 24491, методом ИФА – 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18194).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1347849 человек;

выздоровели – 1170023 человек;

летальных исходов – 25 982;

проведения ПЦР-тестов – 6906179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 208 случаев;

Винницкая область – 558 случаев;

Волынская область – 94 случая;

Днепропетровская область – 344 случая;

Донецкая область – 164 случая;

Житомирская область – 528 случаев;

Закарпатская область – 423 случая;

Запорожская область – 98 случаев;

Ивано-Франковская область – 734 случая;

Киевская область – 351 случай;

Кировоградская область – 30 случаев;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 399 случаев;

Николаевская область – 149 случаев;

Одесская область – 144 случая;

Полтавская область – 58 случаев;

Ровенская область – 120 случаев;

Сумская область – 125 случаев;

Тернопольская область – 218 случаев;

Харьковская область – 276 случаев;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 237 случаев;

Черкасская область – 51 случай;

Черновицкая область – 411 случаев;

Черниговская область – 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.