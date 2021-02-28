Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 3218 человек;
  • летальных исходов – 89;
  • выздоровели – 1702 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 47 811 (в том числе методом ПЦР – 24491, методом ИФА – 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18194).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1347849 человек;
  • выздоровели – 1170023 человек;
  • летальных исходов – 25 982;
  • проведения ПЦР-тестов – 6906179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • м. Киев – 208 случаев;
  • Винницкая область – 558 случаев;
  • Волынская область – 94 случая;
  • Днепропетровская область – 344 случая;
  • Донецкая область – 164 случая;
  • Житомирская область – 528 случаев;
  • Закарпатская область – 423 случая;
  • Запорожская область – 98 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 734 случая;
  • Киевская область – 351 случай;
  • Кировоградская область – 30 случаев;
  • Луганская область – 17 случаев;
  • Львовская область – 399 случаев;
  • Николаевская область – 149 случаев;
  • Одесская область – 144 случая;
  • Полтавская область – 58 случаев;
  • Ровенская область – 120 случаев;
  • Сумская область – 125 случаев;
  • Тернопольская область – 218 случаев;
  • Харьковская область – 276 случаев;
  • Херсонская область – 36 случаев;
  • Хмельницкая область – 237 случаев;
  • Черкасская область – 51 случай;
  • Черновицкая область – 411 случаев;
  • Черниговская область – 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.