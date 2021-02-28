Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3218 человек;
- летальных исходов – 89;
- выздоровели – 1702 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 47 811 (в том числе методом ПЦР – 24491, методом ИФА – 5126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18194).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1347849 человек;
- выздоровели – 1170023 человек;
- летальных исходов – 25 982;
- проведения ПЦР-тестов – 6906179.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- м. Киев – 208 случаев;
- Винницкая область – 558 случаев;
- Волынская область – 94 случая;
- Днепропетровская область – 344 случая;
- Донецкая область – 164 случая;
- Житомирская область – 528 случаев;
- Закарпатская область – 423 случая;
- Запорожская область – 98 случаев;
- Ивано-Франковская область – 734 случая;
- Киевская область – 351 случай;
- Кировоградская область – 30 случаев;
- Луганская область – 17 случаев;
- Львовская область – 399 случаев;
- Николаевская область – 149 случаев;
- Одесская область – 144 случая;
- Полтавская область – 58 случаев;
- Ровенская область – 120 случаев;
- Сумская область – 125 случаев;
- Тернопольская область – 218 случаев;
- Харьковская область – 276 случаев;
- Херсонская область – 36 случаев;
- Хмельницкая область – 237 случаев;
- Черкасская область – 51 случай;
- Черновицкая область – 411 случаев;
- Черниговская область – 60 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин.
- За сутки 26 февраля в Украине зафиксировали 8172 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.