По состоянию на утро вторника, 13 октября, в Украине подтверждено 5133 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.

Наибольшее количество новых случаев за сутки выявили: в Харьковской области (439), Киеве (397), Львовской области (341), Днепропетровской области (305), Полтавской области (285), Одесской области (277), Донецкой области (262), Тернопольской области (258), Хмельницкой области (219), Киевской области (216), Сумской области (205), Ивано-Франковской области (201), Житомирской области (197), Черниговской области (191).

За сутки подтверждено еще 107 летальных случаев. Всего с начала эпидемии от осложнений COVID-19 скончались 5122 человека.

При этом выздоровели за сутки 2152 пациента. С начала вспышки коронавирус в Украине преодолели 116 562 пациента.

За все время в Украине было зафиксировано 270 587 случаев COVID-19.

ОБНОВЛЕНО:

Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 51 205 тестирований на коронавирус (из них 28 353 – методом ПЦР).

Степанов также отметил, что в Украине сейчас “достаточно напряженная ситуация с койко-местами, госпитализацией”. Так, за минувшие сутки было госпитализировано 865 человек. По состоянию на сегодняшнее утро занято уже 21 277 коек по стране (из 34 154, которые были введены для лечения больных коронавирусом).

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 7726 случаев;

• Волынская область – 9955 случаев;

• Днепропетровская область – 9272 случая;

• Донецкая область – 5961 случай;

• Житомирская область – 8661 случай;

• Закарпатская область – 11 042 случая;

• Запорожская область – 5762 случая;

• Ивано-Франковская область – 15 580 случаев;

• Кировоградская область – 1355 случаев;

• г. Киев – 28 090 случаев;

• Киевская область – 11 525 случаев;

• Львовская область – 23 129 случаев;

• Луганская область – 1917 случаев;

• Николаевская область – 4867 случаев;

• Одесская область – 17 047 случаев;

• Полтавская область – 4906 случаев;

• Ровенская область – 14 868 случаев;

• Сумская область – 7485 случаев;

• Тернопольская область – 16 250 случаев;

• Харьковская область – 25 625 случаев;

• Херсонская область – 2024 случая;

• Хмельницкая область – 9230 случаев;

• Черновицкая область – 16 649 случаев;

• Черкасская область – 5849 случаев;

• Черниговская область – 5812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 13 октября поступило 5391 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 339 104 сообщения о подозрении на COVID-19.