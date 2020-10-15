Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.
Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (651), Киеве (445), Львовской области (332), Сумской области (271), Житомирской области (269), Донецкой области (244), Киевской области (227), Тернопольской области (222), Днепропетровской области (220).
За сутки зафиксировано 73 летальных случая. Всего с начала эпидемии от осложнений COVID-19 скончались 5302 человека.
При этом выздоровел за сутки 951 пациент. С начала вспышки коронавирус в Украине преодолели 119 650 пациентов.
За все время в Украине было зафиксировано 281 239 случаев коронавируса.
- С 12 октября Киев отнесен к “оранжевой” карантинной зоне. Канев, что в Черкасской области, и Сумы – в “красной” зоне. В Тернополе и Бережанах карантин ослабили.
- 13 октября Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина из-за эпидемии COVID-19 до конца года, усилив ограничения.