По состоянию на четверг, 15 октября, в Украине подтверждено 5062 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (651), Киеве (445), Львовской области (332), Сумской области (271), Житомирской области (269), Донецкой области (244), Киевской области (227), Тернопольской области (222), Днепропетровской области (220).

За сутки зафиксировано 73 летальных случая. Всего с начала эпидемии от осложнений COVID-19 скончались 5302 человека.

При этом выздоровел за сутки 951 пациент. С начала вспышки коронавирус в Украине преодолели 119 650 пациентов.

За все время в Украине было зафиксировано 281 239 случаев коронавируса.