В Украине за минувшие сутки установлен рекорд по количеству тестирований на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“За предыдущие сутки в общей сложности было сделано 59 189 тестирований: из них 32 376 исследований – методом ПЦР, а также 26 813 исследований – методом ИФА. Это рекордное количество тестов ПЦР за время эпидемии”, – отметил он.

Степанов признал, что тестирований все еще делается недостаточно, исходя из нынешнего количества заболевших и динамики распространения вируса.

“Мы и далее их увеличиваем, мы и далее завозим, устанавливаем соответствующее оборудование”, – рассказал министр.

Он напомнил, что в начале апреле в Украине делали всего лишь 200 ПЦР-тестирований в сутки.

По данным Степанова, сейчас “напряженная ситуация” с тестированиями наблюдается в Донецкой, Харьковской и Одесской областях. В указанные регионы перебрасывают мощности из других областей.

Степанов также проинформировал, что МОЗ договаривается с частными лабораториями, чтобы те проводили тесты на COVID-19 за государственный счет. Кроме того, планируется вскоре использовать быстрые тесты “на антигены”. Все эти меры направлены на преодоление очередей на тестирование.

“Мы хотим, чтобы к декабрю было не менее 50 тысяч тестов ПЦР в сутки, которые будут делаться именно в государственных учреждениях. Кроме того, у нас есть еще один метод, который мы вводим, он только появился в мире. Это так называемые быстрые тесты на антиген. Что такое антиген? Это сам вирус, который попадает в организм. И мы очень быстро сможем сделать тестирование и увидеть, что с человеком, а дальше уже делать ПЦР-тест. Кроме того, еще одна разработка тестов, которые сейчас проходят верификацию, – и мы собираемся это запускать в работу, – это украинские тесты”, – рассказал министр.

“Все это, я думаю, в ближайшие недели существенно увеличит количество тестирований – и уменьшит очереди”, – добавил Степанов.

(На видео – с 2:19)