Об этом сообщает МОЗ Украины.
14 декабря зафиксировано 8416 новых случаев COVID-19: заболели 412 детей и 447 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1479 человек;
- летальных случаев – 233;
- выздоровели – 16150 человек;
- проведено тестирований за сутки – 55 856 (в том числе методом ПЦР – 31963, методом ИФА – 23893).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 909 082 человека;
- выздоровели – 522 868 человек;
- летальных исходов – 15 480;
- проведения ПЦР-тестов – 5084649.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 93302 случаи;
- Винницкая область – 19 977 случаев;
- Волынская область – 28 527 случаев;
- Днепропетровская область – 49 961 случай;
- Донецкая область – 30062 случая;
- Житомирская область – 34 511 случаев;
- Закарпатская область – 26 281 случай;
- Запорожская область – 43 034 случая;
- Ивано-Франковская область – 40 875 случаев;
- Киевская область – 49 335 случаев;
- Кировоградская область – 7273 случая;
- Луганская область – 7987 случаев;
- Львовская область – 54 233 случая;
- Николаевская область – 24404 случаи;
- Одесская область – 59 113 случаев;
- Полтавская область – 30 025 случаев;
- Ровенская область – 36 599 случаев;
- Сумская область – 36 098 случаев;
- Тернопольская область – 31 374 случая;
- Харьковская область – 62 708 случаев;
- Херсонская область – 14 346 случаев;
- Хмельницкая область – 34 919 случаев;
- Черкасская область – 32 272 случая;
- Черновицкая область – 37 080 случаев;
- Черниговская область – 24 786 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
- По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждено более 12,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.