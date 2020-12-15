Об этом сообщает МОЗ Украины.

14 декабря зафиксировано 8416 новых случаев COVID-19: заболели 412 детей и 447 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1479 человек;
  • летальных случаев – 233;
  • выздоровели – 16150 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 55 856 (в том числе методом ПЦР – 31963, методом ИФА – 23893).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 909 082 человека;
  • выздоровели – 522 868 человек;
  • летальных исходов – 15 480;
  • проведения ПЦР-тестов – 5084649.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 93302 случаи;
  • Винницкая область – 19 977 случаев;
  • Волынская область – 28 527 случаев;
  • Днепропетровская область – 49 961 случай;
  • Донецкая область – 30062 случая;
  • Житомирская область – 34 511 случаев;
  • Закарпатская область – 26 281 случай;
  • Запорожская область – 43 034 случая;
  • Ивано-Франковская область – 40 875 случаев;
  • Киевская область – 49 335 случаев;
  • Кировоградская область – 7273 случая;
  • Луганская область – 7987 случаев;
  • Львовская область – 54 233 случая;
  • Николаевская область – 24404 случаи;
  • Одесская область – 59 113 случаев;
  • Полтавская область – 30 025 случаев;
  • Ровенская область – 36 599 случаев;
  • Сумская область – 36 098 случаев;
  • Тернопольская область – 31 374 случая;
  • Харьковская область – 62 708 случаев;
  • Херсонская область – 14 346 случаев;
  • Хмельницкая область – 34 919 случаев;
  • Черкасская область – 32 272 случая;
  • Черновицкая область – 37 080 случаев;
  • Черниговская область – 24 786 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

  • По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждено более 12,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.