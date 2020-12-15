За прошедшие сутки, 14 декабря, зафиксировано рекордное количество украинский, что выздоровели от COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

14 декабря зафиксировано 8416 новых случаев COVID-19: заболели 412 детей и 447 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1479 человек;

летальных случаев – 233;

выздоровели – 16150 человек;

проведено тестирований за сутки – 55 856 (в том числе методом ПЦР – 31963, методом ИФА – 23893).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 909 082 человека;

выздоровели – 522 868 человек;

летальных исходов – 15 480;

проведения ПЦР-тестов – 5084649.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 93302 случаи;

Винницкая область – 19 977 случаев;

Волынская область – 28 527 случаев;

Днепропетровская область – 49 961 случай;

Донецкая область – 30062 случая;

Житомирская область – 34 511 случаев;

Закарпатская область – 26 281 случай;

Запорожская область – 43 034 случая;

Ивано-Франковская область – 40 875 случаев;

Киевская область – 49 335 случаев;

Кировоградская область – 7273 случая;

Луганская область – 7987 случаев;

Львовская область – 54 233 случая;

Николаевская область – 24404 случаи;

Одесская область – 59 113 случаев;

Полтавская область – 30 025 случаев;

Ровенская область – 36 599 случаев;

Сумская область – 36 098 случаев;

Тернопольская область – 31 374 случая;

Харьковская область – 62 708 случаев;

Херсонская область – 14 346 случаев;

Хмельницкая область – 34 919 случаев;

Черкасская область – 32 272 случая;

Черновицкая область – 37 080 случаев;

Черниговская область – 24 786 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.