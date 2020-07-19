Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 8 летальных случаев. В то же время, выздоровели 354 пациента.

Всего в Украине зафиксировали 58 842 случая инфицирования коронавирусом. На данный момент 30879 человек уже победили болезнь, а 1485 человек умерли от осложнений.

Статистика по регионам по состоянию на утро 19 июля:

  • Винницкая область – 2299 (+28)
  • Волынская область – 3251 (+32)
  • Днепропетровская область – 1207 (+24)
  • Донецкая область – 792 (+1)
  • Житомирская область – 1593 (+9)
  • Закарпатская область – 4354 (+36)
  • Запорожская область – 669 (+4)
  • Ивано-Франковская область – 3464 (+79)
  • Кировоградская область – 681 (+4)
  • г. Киев – 6884 (+87)
  • Киевская область – 3271 (+42)
  • Львовская область – 8000 (+109)
  • Луганская область – 106 (+1)
  • Николаевская область – 513 (+3)
  • Одесская область – 2532 (+40)
  • Полтавская область – 351 (+3)
  • Ровенская область – 5082 (+67)
  • Сумская область – 370 (+15)
  • Тернопольская область – 2430 (+36)
  • Харьковская область – 3014 (+43)
  • Херсонская область – 213 (+4)
  • Хмельницкая область – 980 (+17)
  • Черновицкая область – 5311 (+22)
  • Черкасская область – 833 (+15)
  • Черниговская область – 642 (+10)