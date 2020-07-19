В Украине по состоянию на утро 19 июля зафиксировано 58 842 случаев COVID-19, за сутки - 731.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 8 летальных случаев. В то же время, выздоровели 354 пациента.

Всего в Украине зафиксировали 58 842 случая инфицирования коронавирусом. На данный момент 30879 человек уже победили болезнь, а 1485 человек умерли от осложнений.

Статистика по регионам по состоянию на утро 19 июля:

Винницкая область – 2299 (+28)

Волынская область – 3251 (+32)

Днепропетровская область – 1207 (+24)

Донецкая область – 792 (+1)

Житомирская область – 1593 (+9)

Закарпатская область – 4354 (+36)

Запорожская область – 669 (+4)

Ивано-Франковская область – 3464 (+79)

Кировоградская область – 681 (+4)

г. Киев – 6884 (+87)

Киевская область – 3271 (+42)

Львовская область – 8000 (+109)

Луганская область – 106 (+1)

Николаевская область – 513 (+3)

Одесская область – 2532 (+40)

Полтавская область – 351 (+3)

Ровенская область – 5082 (+67)

Сумская область – 370 (+15)

Тернопольская область – 2430 (+36)

Харьковская область – 3014 (+43)

Херсонская область – 213 (+4)

Хмельницкая область – 980 (+17)

Черновицкая область – 5311 (+22)

Черкасская область – 833 (+15)

Черниговская область – 642 (+10)