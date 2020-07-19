Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
За минувшие сутки в стране зафиксировали 8 летальных случаев. В то же время, выздоровели 354 пациента.
Всего в Украине зафиксировали 58 842 случая инфицирования коронавирусом. На данный момент 30879 человек уже победили болезнь, а 1485 человек умерли от осложнений.
Статистика по регионам по состоянию на утро 19 июля:
- Винницкая область – 2299 (+28)
- Волынская область – 3251 (+32)
- Днепропетровская область – 1207 (+24)
- Донецкая область – 792 (+1)
- Житомирская область – 1593 (+9)
- Закарпатская область – 4354 (+36)
- Запорожская область – 669 (+4)
- Ивано-Франковская область – 3464 (+79)
- Кировоградская область – 681 (+4)
- г. Киев – 6884 (+87)
- Киевская область – 3271 (+42)
- Львовская область – 8000 (+109)
- Луганская область – 106 (+1)
- Николаевская область – 513 (+3)
- Одесская область – 2532 (+40)
- Полтавская область – 351 (+3)
- Ровенская область – 5082 (+67)
- Сумская область – 370 (+15)
- Тернопольская область – 2430 (+36)
- Харьковская область – 3014 (+43)
- Херсонская область – 213 (+4)
- Хмельницкая область – 980 (+17)
- Черновицкая область – 5311 (+22)
- Черкасская область – 833 (+15)
- Черниговская область – 642 (+10)
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.