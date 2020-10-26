Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Всего проведено 3053927 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1029 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 9401 случай;
- Волынская область – 12 403 случая;
- Днепропетровская область – 13144 случая;
- Донецкая область – 8701 случай;
- Житомирская область – 12 533 случая;
- Закарпатская область – 13 144 случая;
- Запорожская область – 8132 случая;
- Ивано-Франковская область – 18 590 случаев;
- Кировоградская область – 2114 случаев;
- Киев – 34362 случая;
- Киевская область – 14 845 случаев;
- Львовская область – 27 608 случаев;
- Луганская область – 3233 случая;
- Николаевская область – 7069 случаев;
- Одесская область – 22 179 случаев;
- Полтавская область – 8056 случаев;
- Ровенская область – 17 730 случаев;
- Сумская область – 10 605 случаев;
- Тернопольская область – 19 261 случай;
- Харьковская область – 33 250 случаев;
- Херсонская область – 3236 случаев;
- Хмельницкая область – 13482 случая;
- Черновицкая область – 19 728 случаев;
- Черкасская область – 8147 случаев;
- Черниговская область – 7971 случай.
- В Украине с 26 октября начало действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне.