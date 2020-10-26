Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Всего проведено 3053927 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1029 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 9401 случай;
  • Волынская область – 12 403 случая;
  • Днепропетровская область – 13144 случая;
  • Донецкая область – 8701 случай;
  • Житомирская область – 12 533 случая;
  • Закарпатская область – 13 144 случая;
  • Запорожская область – 8132 случая;
  • Ивано-Франковская область – 18 590 случаев;
  • Кировоградская область – 2114 случаев;
  • Киев – 34362 случая;
  • Киевская область – 14 845 случаев;
  • Львовская область – 27 608 случаев;
  • Луганская область – 3233 случая;
  • Николаевская область – 7069 случаев;
  • Одесская область – 22 179 случаев;
  • Полтавская область – 8056 случаев;
  • Ровенская область – 17 730 случаев;
  • Сумская область – 10 605 случаев;
  • Тернопольская область – 19 261 случай;
  • Харьковская область – 33 250 случаев;
  • Херсонская область – 3236 случаев;
  • Хмельницкая область – 13482 случая;
  • Черновицкая область – 19 728 случаев;
  • Черкасская область – 8147 случаев;
  • Черниговская область – 7971 случай.