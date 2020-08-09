Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
По состоянию на 9:00 9 августа в Украине 80949 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1897 летальных, 43972 пациенты выздоровели.
За сутки зафиксировано 1199 новых случаев. Всего проведено 1169351 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2974 случая;
- Волынская область – 4282 случая;
- Днепропетровская область – 1547 случаев;
- Донецкая область – 975 случаев;
- Житомирская область – 2131 случай;
- Закарпатская область – 5765 случаев;
- Запорожская область – 937 случаев;
- Ивано-Франковская область – 5676 случаев;
- Кировоградская область – 721 случай;
- Киев – 9498 случаев;
- Киевская область – 4176 случаев;
- Львовская область – 10 851 случай;
- Луганская область – 153 случая;
- Николаевская область – 705 случаев;
- Одесская область – 4165 случаев;
- Полтавская область – 494 случая;
- Ровенская область – 6840 случаев;
- Сумская область – 668 случаев;
- Тернопольская область – 3289 случаев;
- Харьковская область – 4784 случая;
- Херсонская область – 267 случаев;
- Хмельницкая область – 1346 случаев;
- Черновицкая область – 6669 случаев;
- Черкасская область – 1022 случая;
- Черниговская область – 1014 случаев.
- По состоянию на субботу, 8 августа, карантинные меры не могут быть ослаблены в Киеве и восьми областях Украины.