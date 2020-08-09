Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

По состоянию на 9:00 9 августа в Украине 80949 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1897 летальных, 43972 пациенты выздоровели.

За сутки зафиксировано 1199 новых случаев. Всего проведено 1169351 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2974 случая;
  • Волынская область – 4282 случая;
  • Днепропетровская область – 1547 случаев;
  • Донецкая область – 975 случаев;
  • Житомирская область – 2131 случай;
  • Закарпатская область – 5765 случаев;
  • Запорожская область – 937 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 5676 случаев;
  • Кировоградская область – 721 случай;
  • Киев – 9498 случаев;
  • Киевская область – 4176 случаев;
  • Львовская область – 10 851 случай;
  • Луганская область – 153 случая;
  • Николаевская область – 705 случаев;
  • Одесская область – 4165 случаев;
  • Полтавская область – 494 случая;
  • Ровенская область – 6840 случаев;
  • Сумская область – 668 случаев;
  • Тернопольская область – 3289 случаев;
  • Харьковская область – 4784 случая;
  • Херсонская область – 267 случаев;
  • Хмельницкая область – 1346 случаев;
  • Черновицкая область – 6669 случаев;
  • Черкасская область – 1022 случая;
  • Черниговская область – 1014 случаев.