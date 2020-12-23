За прошедшие сутки, 22 декабря, в Украине зафиксировано 10 136 новых случаев COVID-19. Заболели 537 детей и 422 медработника.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2979 человек;

летальных случаев – 275;

выздоровели – 15372 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 61 445 (в том числе методом ПЦР – 41219, методом ИФА – 20226).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 989 642 человека;

выздоровели – 615 660 человек;

летальных исходов – 17 172;

проведения ПЦР-тестов – 5348820.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 103663 случаи;

Винницкая область – 21 259 случаев;

Волынская область – 31 490 случаев;

Днепропетровская область – 54 625 случаев;

Донецкая область – 33102 случаи;

Житомирская область – 36 975 случаев;

Закарпатская область – 27 391 случай;

Запорожская область – 49 341 случай;

Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;

Киевская область – 54 831 случай;

Кировоградская область – 7949 случаев;

Луганская область – 9181 случай;

Львовская область – 57 906 случаев;

Николаевская область – 27 970 случаев;

Одесская область – 66 295 случаев;

Полтавская область – 32 945 случаев;

Ровенская область – 39 251 случай;

Сумская область – 38 501 случай;

Тернопольская область – 32 738 случаев;

Харьковская область – 66 243 случая;

Херсонская область – 16 162 случая;

Хмельницкая область – 37142 случаи;

Черкасская область – 35 938 случаев;

Черновицкая область – 38 721 случай;

Черниговская область – 27 723 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.