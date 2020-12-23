Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2979 человек;
  • летальных случаев – 275;
  • выздоровели – 15372 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 61 445 (в том числе методом ПЦР – 41219, методом ИФА – 20226).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 989 642 человека;
  • выздоровели – 615 660 человек;
  • летальных исходов – 17 172;
  • проведения ПЦР-тестов – 5348820.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 103663 случаи;
  • Винницкая область – 21 259 случаев;
  • Волынская область – 31 490 случаев;
  • Днепропетровская область – 54 625 случаев;
  • Донецкая область – 33102 случаи;
  • Житомирская область – 36 975 случаев;
  • Закарпатская область – 27 391 случай;
  • Запорожская область – 49 341 случай;
  • Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;
  • Киевская область – 54 831 случай;
  • Кировоградская область – 7949 случаев;
  • Луганская область – 9181 случай;
  • Львовская область – 57 906 случаев;
  • Николаевская область – 27 970 случаев;
  • Одесская область – 66 295 случаев;
  • Полтавская область – 32 945 случаев;
  • Ровенская область – 39 251 случай;
  • Сумская область – 38 501 случай;
  • Тернопольская область – 32 738 случаев;
  • Харьковская область – 66 243 случая;
  • Херсонская область – 16 162 случая;
  • Хмельницкая область – 37142 случаи;
  • Черкасская область – 35 938 случаев;
  • Черновицкая область – 38 721 случай;
  • Черниговская область – 27 723 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

  • По состоянию на 22 декабря в Украине подтверждено более 8,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, а выздоровлений – почти в два раза больше.