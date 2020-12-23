Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2979 человек;
- летальных случаев – 275;
- выздоровели – 15372 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 61 445 (в том числе методом ПЦР – 41219, методом ИФА – 20226).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 989 642 человека;
- выздоровели – 615 660 человек;
- летальных исходов – 17 172;
- проведения ПЦР-тестов – 5348820.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 103663 случаи;
- Винницкая область – 21 259 случаев;
- Волынская область – 31 490 случаев;
- Днепропетровская область – 54 625 случаев;
- Донецкая область – 33102 случаи;
- Житомирская область – 36 975 случаев;
- Закарпатская область – 27 391 случай;
- Запорожская область – 49 341 случай;
- Ивано-Франковская область – 42 300 случаев;
- Киевская область – 54 831 случай;
- Кировоградская область – 7949 случаев;
- Луганская область – 9181 случай;
- Львовская область – 57 906 случаев;
- Николаевская область – 27 970 случаев;
- Одесская область – 66 295 случаев;
- Полтавская область – 32 945 случаев;
- Ровенская область – 39 251 случай;
- Сумская область – 38 501 случай;
- Тернопольская область – 32 738 случаев;
- Харьковская область – 66 243 случая;
- Херсонская область – 16 162 случая;
- Хмельницкая область – 37142 случаи;
- Черкасская область – 35 938 случаев;
- Черновицкая область – 38 721 случай;
- Черниговская область – 27 723 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.
- По состоянию на 22 декабря в Украине подтверждено более 8,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, а выздоровлений – почти в два раза больше.