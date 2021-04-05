В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 179 новых случаев COVID-19. Заболела 431 ребенок и 152 медработника.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3275 человек;

летальных случаев – 254;

выздоровели – 4946 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 34 666 (в том числе методом ПЦР – 21963, методом ИФА – 4574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8129).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1755888 человек;

выздоровели – 1352139 человек;

летальных исходов – 34 587;

проведения ПЦР-тестов – 8356074.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 458 случаев;

Винницкая область – 233 случая;

Волынская область – 241 случай;

Днепропетровская область – 1003 случая;

Донецкая область – 254 случая;

Житомирская область – 557 случаев;

Закарпатская – 165 случаев;

Запорожская область – 293 случая;

Ивано-Франковская область – 91 случай;

Киевская область – 619 случаев;

Кировоградская область – 108 случаев;

Луганская область – 36 случаев;

Львовская область – 1121 случай;

Николаевская область – 287 случаев;

Одесская область – 660 случаев;

Полтавская область – 229 случаев;

Ровенская область – 252 случая;

Сумская область – 428 случаев;

Тернопольская область – 441 случай;

Харьковская область – 1155 случаев;

Херсонская область – 176 случаев;

Хмельницкая область – 439 случаев;

Черкасская область – 361 случай;

Черновицкая область – 254 случая;

Черниговская область – 318 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.