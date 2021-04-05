Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3275 человек;
- летальных случаев – 254;
- выздоровели – 4946 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 34 666 (в том числе методом ПЦР – 21963, методом ИФА – 4574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8129).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1755888 человек;
- выздоровели – 1352139 человек;
- летальных исходов – 34 587;
- проведения ПЦР-тестов – 8356074.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 458 случаев;
Винницкая область – 233 случая;
Волынская область – 241 случай;
Днепропетровская область – 1003 случая;
Донецкая область – 254 случая;
Житомирская область – 557 случаев;
Закарпатская – 165 случаев;
Запорожская область – 293 случая;
Ивано-Франковская область – 91 случай;
Киевская область – 619 случаев;
Кировоградская область – 108 случаев;
Луганская область – 36 случаев;
Львовская область – 1121 случай;
Николаевская область – 287 случаев;
Одесская область – 660 случаев;
Полтавская область – 229 случаев;
Ровенская область – 252 случая;
Сумская область – 428 случаев;
Тернопольская область – 441 случай;
Харьковская область – 1155 случаев;
Херсонская область – 176 случаев;
Хмельницкая область – 439 случаев;
Черкасская область – 361 случай;
Черновицкая область – 254 случая;
Черниговская область – 318 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
- По состоянию на 3 апреля в Украине подтверждено более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным суточным показателем с начала эпидемии в нашей стране.