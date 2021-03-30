Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2597 человек;
- выписаны из больниц – 1054 человека;
- летальных случаев – 286;
- выздоровели – 3576 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 96 947 (в том числе методом ПЦР – 50836, методом ИФА – 19130)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26981.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1662942 лица;
- выздоровели – 1307076 человек;
- летальных исходов – 32 418;
- проведения ПЦР-тестов – 8058263.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев – 1422 случая;
Винницкая область – 426 случаев;
Волынская область – 232 случая;
Днепропетровская область – 464 случая;
Донецкая область – 503 случая;
Житомирская область – 169 случаев;
Закарпатская – 187 случаев;
Запорожская область – 205 случаев;
Ивано-Франковская область – 297 случаев;
Киевская область – 934 случая;
Кировоградская область – 59 случаев;
Луганская область – 220 случаев;
Львовская область – 961 случай;
Николаевская область – 287 случаев;
Одесская область – 721 случай;
Полтавская область – 490 случаев;
Ровенская область – 335 случаев;
Сумская область – 215 случаев;
Тернопольская область – 281 случай;
Харьковская область – 762 случая;
Херсонская область – 69 случаев;
Хмельницкая область – 511 случаев;
Черкасская область – 280 случаев;
Черновицкая область – 286 случаев;
Черниговская область – 217 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.