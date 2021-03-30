В Украине за минувшие сутки, 29 марта, зафиксировано 10 533 новых случая COVID-19. Заболели 367 детей и 250 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2597 человек;

выписаны из больниц – 1054 человека;

летальных случаев – 286;

выздоровели – 3576 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 96 947 (в том числе методом ПЦР – 50836, методом ИФА – 19130)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26981.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1662942 лица;

выздоровели – 1307076 человек;

летальных исходов – 32 418;

проведения ПЦР-тестов – 8058263.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 1422 случая;

Винницкая область – 426 случаев;

Волынская область – 232 случая;

Днепропетровская область – 464 случая;

Донецкая область – 503 случая;

Житомирская область – 169 случаев;

Закарпатская – 187 случаев;

Запорожская область – 205 случаев;

Ивано-Франковская область – 297 случаев;

Киевская область – 934 случая;

Кировоградская область – 59 случаев;

Луганская область – 220 случаев;

Львовская область – 961 случай;

Николаевская область – 287 случаев;

Одесская область – 721 случай;

Полтавская область – 490 случаев;

Ровенская область – 335 случаев;

Сумская область – 215 случаев;

Тернопольская область – 281 случай;

Харьковская область – 762 случая;

Херсонская область – 69 случаев;

Хмельницкая область – 511 случаев;

Черкасская область – 280 случаев;

Черновицкая область – 286 случаев;

Черниговская область – 217 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.