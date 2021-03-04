В Украине за минувшие сутки, 3 марта, зафиксировано 10057 новых случаев COVID-19. Заболели 611 детей и 388 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3271 человек;

выписаны из больниц – 2752 человека;

летальных случаев – 194;

выздоровели – 4837 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 83 086 (в том числе методом ПЦР – 38068, методом ИФА – 16265)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28753.

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1374762 лица;

выздоровели – 1186873 лица;

летальных исходов – 26 591;

проведения ПЦР-тестов – 7021993.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 868 случаев;

Винницкая область – 827 случаев;

Волынская область – 258 случаев;

Днепропетровская область – 384 случая;

Донецкая область – 280 случаев;

Житомирская область – 888 случаев;

Закарпатская область – 679 случаев;

Запорожская область – 180 случаев;

Ивано-Франковская область – 776 случаев;

Киевская область – 423 случая;

Кировоградская область – 93 случая;

Луганская область – 53 случая;

Львовская область – 590 случаев;

Николаевская область – 197 случаев;

Одесская область – 483 случая;

Полтавская область – 253 случая;

Ровенская область – 202 случая;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 457 случаев;

Харьковская область – 442 случая;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 357 случаев;

Черкасская область – 241 случай;

Черновицкая область – 626 случаев;

Черниговская область – 167 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.