Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 3271 человек;
выписаны из больниц – 2752 человека;
летальных случаев – 194;
выздоровели – 4837 человек;
осуществлено тестирований за сутки – 83 086 (в том числе методом ПЦР – 38068, методом ИФА – 16265)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28753.
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1374762 лица;
- выздоровели – 1186873 лица;
- летальных исходов – 26 591;
- проведения ПЦР-тестов – 7021993.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 868 случаев;
Винницкая область – 827 случаев;
Волынская область – 258 случаев;
Днепропетровская область – 384 случая;
Донецкая область – 280 случаев;
Житомирская область – 888 случаев;
Закарпатская область – 679 случаев;
Запорожская область – 180 случаев;
Ивано-Франковская область – 776 случаев;
Киевская область – 423 случая;
Кировоградская область – 93 случая;
Луганская область – 53 случая;
Львовская область – 590 случаев;
Николаевская область – 197 случаев;
Одесская область – 483 случая;
Полтавская область – 253 случая;
Ровенская область – 202 случая;
Сумская область – 297 случаев;
Тернопольская область – 457 случаев;
Харьковская область – 442 случая;
Херсонская область – 36 случаев;
Хмельницкая область – 357 случаев;
Черкасская область – 241 случай;
Черновицкая область – 626 случаев;
Черниговская область – 167 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
- По состоянию на 3 марта в Украине подтверждено более 7,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и на две тысячи меньше выздоровлений за сутки.