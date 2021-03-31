В Украине за минувшие сутки зафиксировано 11 226 новых случаев COVID-19. Заболели 491 ребенок и 335 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5558 человек;

выписаны из больниц – 5694 человека;

летальных случаев – 407;

выздоровели – 6405 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 139 224 (в том числе методом ПЦР – 61839, методом ИФА – 21984)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55401.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1674168 человек;

выздоровели – 1313481 человек;

летальных исходов – 32 825;

проведения ПЦР-тестов – 8120102.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1100 случаев;

Винницкая область – 439 случаев;

Волынская область – 254 случая;

Днепропетровская область – 209 случаев;

Донецкая область – 705 случаев;

Житомирская область – 434 случая;

Закарпатская – 370 случаев;

Запорожская область – 737 случаев;

Ивано-Франковская область – 225 случаев;

Киевская область – 430 случаев;

Кировоградская область – 118 случаев;

Луганская область – 213 случаев;

Львовская область – 833 случая;

Николаевская область – 247 случаев;

Одесская область – 1012 случаев;

Полтавская область – 293 случая;

Ровенская область – 591 случай;

Сумская область – 487 случаев;

Тернопольская область – 202 случая;

Харьковская область – 906 случаев;

Херсонская область – 146 случаев;

Хмельницкая область – 664 случая;

Черкасская область – 374 случая;

Черновицкая область – 211 случаев;

Черниговская область – 26 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.