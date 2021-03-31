Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5558 человек;
- выписаны из больниц – 5694 человека;
- летальных случаев – 407;
- выздоровели – 6405 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 139 224 (в том числе методом ПЦР – 61839, методом ИФА – 21984)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55401.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1674168 человек;
- выздоровели – 1313481 человек;
- летальных исходов – 32 825;
- проведения ПЦР-тестов – 8120102.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1100 случаев;
Винницкая область – 439 случаев;
Волынская область – 254 случая;
Днепропетровская область – 209 случаев;
Донецкая область – 705 случаев;
Житомирская область – 434 случая;
Закарпатская – 370 случаев;
Запорожская область – 737 случаев;
Ивано-Франковская область – 225 случаев;
Киевская область – 430 случаев;
Кировоградская область – 118 случаев;
Луганская область – 213 случаев;
Львовская область – 833 случая;
Николаевская область – 247 случаев;
Одесская область – 1012 случаев;
Полтавская область – 293 случая;
Ровенская область – 591 случай;
Сумская область – 487 случаев;
Тернопольская область – 202 случая;
Харьковская область – 906 случаев;
Херсонская область – 146 случаев;
Хмельницкая область – 664 случая;
Черкасская область – 374 случая;
Черновицкая область – 211 случаев;
Черниговская область – 26 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
- 29 марта зафиксировано 10 533 новых случая COVID-19. Заболели 367 детей и 250 медработников.