Об этом сообщает МОЗ Украины:
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2519 человек;
- выписаны из больниц – 892 человека;
- летальных случаев – 333;
- выздоровели – 8044 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 88 673 (в том числе методом ПЦР – 44647, методом ИФА – 21526)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22500.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1565732 лица;
- выздоровели – 1268886 человек;
- летальных исходов – 30 431;
- проведения ПЦР-тестов – 7726035.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1050 случаев;
Винницкая область – 716 случаев;
Волынская область – 225 случаев;
Днепропетровская область – 604 случая;
Донецкая область – 270 случаев;
Житомирская область – 186 случаев;
Закарпатская – 428 случаев;
Запорожская область – 340 случаев;
Ивано-Франковская область – 351 случай;
Киевская область – 727 случаев;
Кировоградская область – 57 случаев;
Луганская область – 147 случаев;
Львовская область – 995 случаев;
Николаевская область – 429 случаев;
Одесская область – 1122 случая;
Полтавская область – 697 случаев;
Ровенская область – 376 случаев;
Сумская область – 192 случая;
Тернопольская область – 430 случаев;
Харьковская область – 843 случая;
Херсонская область – 31 случай;
Хмельницкая область – 376 случаев;
Черкасская область – 277 случаев;
Черновицкая область – 579 случаев;
Черниговская область – 28 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), г. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.
- Модифицированный “британский штамм” коронавируса в Украине отличается от предшественника, которого в декабре прошлого года впервые обнаружили в Лондоне, критическими изменениями в участках вируса.