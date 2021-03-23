В Украине за минувшие сутки зафиксировано 11 476 новых случаев COVID-19. Заболели 606 детей и 357 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины:

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2519 человек;

выписаны из больниц – 892 человека;

летальных случаев – 333;

выздоровели – 8044 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 88 673 (в том числе методом ПЦР – 44647, методом ИФА – 21526)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22500.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1565732 лица;

выздоровели – 1268886 человек;

летальных исходов – 30 431;

проведения ПЦР-тестов – 7726035.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1050 случаев;

Винницкая область – 716 случаев;

Волынская область – 225 случаев;

Днепропетровская область – 604 случая;

Донецкая область – 270 случаев;

Житомирская область – 186 случаев;

Закарпатская – 428 случаев;

Запорожская область – 340 случаев;

Ивано-Франковская область – 351 случай;

Киевская область – 727 случаев;

Кировоградская область – 57 случаев;

Луганская область – 147 случаев;

Львовская область – 995 случаев;

Николаевская область – 429 случаев;

Одесская область – 1122 случая;

Полтавская область – 697 случаев;

Ровенская область – 376 случаев;

Сумская область – 192 случая;

Тернопольская область – 430 случаев;

Харьковская область – 843 случая;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 376 случаев;

Черкасская область – 277 случаев;

Черновицкая область – 579 случаев;

Черниговская область – 28 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), г. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.