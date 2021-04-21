Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 411 осіб;
- летальних випадків – 429;
- одужало – 14 720 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 109 007 (зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 974 118 осіб;
- одужало – 1 514 472 особи;
- летальних випадків – 40 796;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 042 785.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.
15 042 людини щеплено проти COVID-19 за добу 20 квітня 2021 року в Україні.
477 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 477 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 965 випадків/ 1 650 щеплень;
Вінницька область – 327 випадків/ 473 щеплення;
Волинська область – 382 випадки/ 592 щеплення;
Дніпропетровська область – 771 випадок/ 981 щеплення;
Донецька область – 735 випадків/ 575 щеплень;
Житомирська область – 276 випадків/ 396 щеплень;
Закарпатська – 104 випадки/ 560 щеплень;
Запорізька область – 845 випадків/ 822 щеплення;
Івано-Франківська область – 106 випадків/ 466 щеплень;
Київська область – 881 випадок/ 683 щеплення;
Кіровоградська область – 126 випадків/ 181 щеплення;
Луганська область – 336 випадків/ 194 щеплення;
Львівська область – 492 випадки/ 1 576 щеплень;
Миколаївська область – 397 випадків/ 355 щеплень;
Одеська область – 769 випадків/ 900 щеплень;
Полтавська область – 539 випадків/ 335 щеплень;
Рівненська область – 616 випадків/ 485 щеплень;
Сумська область – 437 випадків/ 499 щеплень;
Тернопільська область – 269 випадків/ 339 щеплень;
Харківська область – 938 випадків/ 644 щеплення;
Херсонська область – 171 випадок/ 411 щеплень;
Хмельницька область – 717 випадків/ 715 щеплень;
Черкаська область – 622 випадки/ 364 щеплення;
Чернівецька область – 202 випадки/ 498 щеплень;
Чернігівська область – 139 випадків/ 348 щеплень.
- Станом на 20 квітня в Україні підтверджено майже 9 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на три тисячі більше одужань за добу.
- В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Постачання цього препарату очікується вже у четвер, 22 квітня.