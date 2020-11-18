Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1668 человек;
- летальных случаев – 256;
- выздоровели – 8096 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 73 064 (в том числе методом ПЦР – 42379, методом ИФА – 30685).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 570 153 человека;
- выздоровели – 259 079 человек;
- летальных исходов – 10 112;
- проведения ПЦР-тестов – 4022283.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 53855 случаев;
- Винницкая область – 14 306 случаев;
- Волынская область – 19 648 случаев;
- Днепропетровская область – 23 900 случаев;
- Донецкая область – 18 257 случаев;
- Житомирская область – 23 988 случаев;
- Закарпатская область – 20 146 случаев;
- Запорожская область – 20 733 случая;
- Ивано-Франковская область – 29 542 случая;
- Киевская область – 26 561 случай;
- Кировоградская область – 3818 случаев;
- Луганская область – 5286 случаев;
- Львовская область – 38 577 случаев;
- Николаевская область – 13394 случая;
- Одесская область – 34 806 случаев;
- Полтавская область – 16 418 случаев;
- Ровенская область – 25 904 случая;
- Сумская область – 19 514 случаев;
- Тернопольская область – 24 242 случая;
- Харьковская область – 49 067 случаев;
- Херсонская область – 7624 случая;
- Хмельницкая область – 23952 случаи;
- Черкасская область – 15 033 случая;
- Черновицкая область – 29 126 случаев;
- Черниговская область – 12 456 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
- По состоянию на 17 ноября в Украине зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.