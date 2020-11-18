В Украине за минувшие сутки, 17 ноября, зафиксировано 12496 новых случаев COVID-19. Заболели 535 детей и 529 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1668 человек;

летальных случаев – 256;

выздоровели – 8096 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 73 064 (в том числе методом ПЦР – 42379, методом ИФА – 30685).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 570 153 человека;

выздоровели – 259 079 человек;

летальных исходов – 10 112;

проведения ПЦР-тестов – 4022283.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 53855 случаев;

Винницкая область – 14 306 случаев;

Волынская область – 19 648 случаев;

Днепропетровская область – 23 900 случаев;

Донецкая область – 18 257 случаев;

Житомирская область – 23 988 случаев;

Закарпатская область – 20 146 случаев;

Запорожская область – 20 733 случая;

Ивано-Франковская область – 29 542 случая;

Киевская область – 26 561 случай;

Кировоградская область – 3818 случаев;

Луганская область – 5286 случаев;

Львовская область – 38 577 случаев;

Николаевская область – 13394 случая;

Одесская область – 34 806 случаев;

Полтавская область – 16 418 случаев;

Ровенская область – 25 904 случая;

Сумская область – 19 514 случаев;

Тернопольская область – 24 242 случая;

Харьковская область – 49 067 случаев;

Херсонская область – 7624 случая;

Хмельницкая область – 23952 случаи;

Черкасская область – 15 033 случая;

Черновицкая область – 29 126 случаев;

Черниговская область – 12 456 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.