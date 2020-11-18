Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1668 человек;
  • летальных случаев – 256;
  • выздоровели – 8096 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 73 064 (в том числе методом ПЦР – 42379, методом ИФА – 30685).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 570 153 человека;
  • выздоровели – 259 079 человек;
  • летальных исходов – 10 112;
  • проведения ПЦР-тестов – 4022283.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 53855 случаев;
  • Винницкая область – 14 306 случаев;
  • Волынская область – 19 648 случаев;
  • Днепропетровская область – 23 900 случаев;
  • Донецкая область – 18 257 случаев;
  • Житомирская область – 23 988 случаев;
  • Закарпатская область – 20 146 случаев;
  • Запорожская область – 20 733 случая;
  • Ивано-Франковская область – 29 542 случая;
  • Киевская область – 26 561 случай;
  • Кировоградская область – 3818 случаев;
  • Луганская область – 5286 случаев;
  • Львовская область – 38 577 случаев;
  • Николаевская область – 13394 случая;
  • Одесская область – 34 806 случаев;
  • Полтавская область – 16 418 случаев;
  • Ровенская область – 25 904 случая;
  • Сумская область – 19 514 случаев;
  • Тернопольская область – 24 242 случая;
  • Харьковская область – 49 067 случаев;
  • Херсонская область – 7624 случая;
  • Хмельницкая область – 23952 случаи;
  • Черкасская область – 15 033 случая;
  • Черновицкая область – 29 126 случаев;
  • Черниговская область – 12 456 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.