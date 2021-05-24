В Україні за минулу добу зафіксовано 1334 нових випадки COVID-19. Захворіли 86 дітей та 21 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 019 осіб;

летальних випадків – 68;

одужало – 6 999 осіб;

здійснено тестувань за добу – 16 097 (зокрема методом ПЛР – 8 684, методом ІФА – 1 462);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 951.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 183 855 осіб;

одужало – 1 957 560 осіб;

летальних випадків – 49 436;

проведено ПЛР-тестувань – 10 022 457.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 125 випадків;

Вінницька область – 39 випадків;

Волинська область – 67 випадків;

Дніпропетровська область – 190 випадків;

Донецька область – 42 випадки;

Житомирська область – 48 випадків;

Закарпатська область – 7 випадків;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 35 випадків;

Київська область – 75 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 41 випадок;

Миколаївська область – 151 випадок;

Одеська область – 29 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 46 випадків;

Сумська область – 33 випадки;

Тернопільська область – 55 випадків;

Харківська область – 101 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 69 випадків;

Чернівецька область – 35 випадків;

Чернігівська область – 26 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.