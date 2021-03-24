В Украине за минувшие сутки зафиксировано 14 174 новых случая COVID-19. Заболели 750 детей и 434 медработника.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5438 человек;

выписаны из больниц – 5090 человек;

летальных случаев – 342;

выздоровели – 7386 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 126 948 (в том числе методом ПЦР – 52196, методом ИФА – 21549)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 53203.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1579906 человек;

выздоровели – 1276272 лица;

летальных исходов – 30 773;

проведения ПЦР-тестов – 7778231.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1300 случаев;

Винницкая область – 616 случаев;

Волынская область – 275 случаев;

Днепропетровская область – 785 случаев;

Донецкая область – 635 случаев;

Житомирская область – 453 случая;

Закарпатская – 637 случаев;

Запорожская область – 603 случая;

Ивано-Франковская область – 351 случай;

Киевская область – 813 случаев;

Кировоградская область – 113 случаев;

Луганская область – 152 случая;

Львовская область – 939 случаев;

Николаевская область – 380 случаев;

Одесская область – 1177 случаев;

Полтавская область – 450 случаев;

Ровенская область – 540 случаев;

Сумская область – 494 случая;

Тернопольская область – 522 случая;

Харьковская область – 809 случаев;

Херсонская область – 128 случаев;

Хмельницкая область – 994 случая;

Черкасская область – 426 случаев;

Черновицкая область – 484 случая;

Черниговская область – 98 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.