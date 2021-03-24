Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5438 человек;
- выписаны из больниц – 5090 человек;
- летальных случаев – 342;
- выздоровели – 7386 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 126 948 (в том числе методом ПЦР – 52196, методом ИФА – 21549)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 53203.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1579906 человек;
- выздоровели – 1276272 лица;
- летальных исходов – 30 773;
- проведения ПЦР-тестов – 7778231.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1300 случаев;
Винницкая область – 616 случаев;
Волынская область – 275 случаев;
Днепропетровская область – 785 случаев;
Донецкая область – 635 случаев;
Житомирская область – 453 случая;
Закарпатская – 637 случаев;
Запорожская область – 603 случая;
Ивано-Франковская область – 351 случай;
Киевская область – 813 случаев;
Кировоградская область – 113 случаев;
Луганская область – 152 случая;
Львовская область – 939 случаев;
Николаевская область – 380 случаев;
Одесская область – 1177 случаев;
Полтавская область – 450 случаев;
Ровенская область – 540 случаев;
Сумская область – 494 случая;
Тернопольская область – 522 случая;
Харьковская область – 809 случаев;
Херсонская область – 128 случаев;
Хмельницкая область – 994 случая;
Черкасская область – 426 случаев;
Черновицкая область – 484 случая;
Черниговская область – 98 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.
- По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано почти 11,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и рекордное с начала эпидемии количество смертей.