Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 376 осіб;
  • виписано з лікарень – 3 803 особи;
  • летальних випадків – 267;
  • одужало – 6 514 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 118 780 (зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 504 076 осіб;
  • одужало – 1 244 190 осіб;
  • летальних випадків – 29 253;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 520 147.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 092 випадки;

Вінницька область – 751 випадок;

Волинська область – 330 випадків;

Дніпропетровська область – 655 випадків;

Донецька область – 651 випадок;

Житомирська область – 1 398 випадків;

Закарпатська – 614 випадків;

Запорізька область – 428 випадків;

Івано-Франківська область – 559 випадків;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 149 випадків;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 1 092 випадки;

Миколаївська область – 424 випадки;

Одеська область – 997 випадків;

Полтавська область – 394 випадки;

Рівненська область – 390 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 692 випадки;

Харківська область – 732 випадки;

Херсонська область – 96 випадків;

Хмельницька область – 800 випадків;

Черкаська область – 367 випадків;

Чернівецька область – 596 випадків;

Чернігівська область – 475 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.