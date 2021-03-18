Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 376 осіб;
- виписано з лікарень – 3 803 особи;
- летальних випадків – 267;
- одужало – 6 514 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 118 780 (зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 504 076 осіб;
- одужало – 1 244 190 осіб;
- летальних випадків – 29 253;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 520 147.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 1 092 випадки;
Вінницька область – 751 випадок;
Волинська область – 330 випадків;
Дніпропетровська область – 655 випадків;
Донецька область – 651 випадок;
Житомирська область – 1 398 випадків;
Закарпатська – 614 випадків;
Запорізька область – 428 випадків;
Івано-Франківська область – 559 випадків;
Київська область – 727 випадків;
Кіровоградська область – 149 випадків;
Луганська область – 74 випадки;
Львівська область – 1 092 випадки;
Миколаївська область – 424 випадки;
Одеська область – 997 випадків;
Полтавська область – 394 випадки;
Рівненська область – 390 випадків;
Сумська область – 570 випадків;
Тернопільська область – 692 випадки;
Харківська область – 732 випадки;
Херсонська область – 96 випадків;
Хмельницька область – 800 випадків;
Черкаська область – 367 випадків;
Чернівецька область – 596 випадків;
Чернігівська область – 475 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.