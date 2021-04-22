В Україні за минулу добу зафіксовано 16 235 нових випадків COVID-19. Захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 904 особи;

летальних випадків – 470;

одужало – 18 831 особа;

здійснено тестувань за добу – 101 981 (зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 990 353 особи;

одужало – 1 533 303 особи;

летальних випадків – 41 266;

проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

14 044 людини щеплено проти COVID-19 за добу 21 квітня 2021 року в Україні.

491 877 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 673 випадки/ 1 329 щеплень;

Вінницька область – 448 випадків/ 540 щеплень;

Волинська область – 455 випадків/ 571 щеплення;

Дніпропетровська область – 976 випадків/ 691 щеплення;

Донецька область – 847 випадків/ 486 щеплень;

Житомирська область – 544 випадки/ 512 щеплень;

Закарпатська – 208 випадків/ 472 щеплення;

Запорізька область – 995 випадків/ 763 щеплення;

Івано-Франківська область – 184 випадки/ 526 щеплень;

Київська область – 877 випадків/ 449 щеплень;

Кіровоградська область – 210 випадків/ 263 щеплення;

Луганська область – 304 випадки/ 231 щеплення;

Львівська область – 804 випадки/ 792 щеплення;

Миколаївська область – 449 випадків/ 354 щеплення;

Одеська область – 844 випадки/ 1 017 щеплень;

Полтавська область – 807 випадків/ 656 щеплень;

Рівненська область – 563 випадки/ 496 щеплень;

Сумська область – 700 випадків/ 506 щеплень;

Тернопільська область – 357 випадків/ 325 щеплень;

Харківська область – 1 333 випадки/ 562 щеплення;

Херсонська область – 337 випадків/ 543 щеплення;

Хмельницька область – 870 випадків/ 674 щеплення;

Черкаська область – 695 випадків/ 441 щеплення;

Чернівецька область – 235 випадків/ 496 щеплень;

Чернігівська область – 520 випадків/ 349 щеплень.