В Україні за минулу добу зафіксовано 16 427 нових випадків COVID-19. Захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 229 осіб;

виписано з лікарень – 5 493 особи;

летальних випадків – 433;

одужало – 11 148 осіб;

здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 903 765 осіб;

одужало – 1 453 766 осіб;

летальних випадків – 38 658;

проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 625 випадків;

Вінницька область – 450 випадків;

Волинська область – 397 випадків;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків;

Донецька область – 961 випадок;

Житомирська область – 648 випадків;

Закарпатська – 305 випадків;

Запорізька область – 1 015 випадків;

Івано-Франківська область – 194 випадки;

Київська область – 835 випадків;

Кіровоградська область – 183 випадки;

Луганська область – 292 випадки;

Львівська область – 748 випадків;

Миколаївська область – 404 випадки;

Одеська область – 881 випадок;

Полтавська область – 627 випадків;

Рівненська область – 505 випадків;

Сумська область – 644 випадки;

Тернопільська область – 403 випадки;

Харківська область – 1 168 випадків;

Херсонська область – 324 випадки;

Хмельницька область – 1 088 випадків;

Черкаська область – 747 випадків;

Чернівецька область – 252 випадки;

Чернігівська область – 726 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.