Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 810 осіб;
- летальних випадків – 64;
- одужало – 4 934 особи;
- здійснено тестувань за добу – 16 224 (зокрема методом ПЛР – 8 822, методом ІФА – 1 176);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 226.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 202 494 особи;
- одужало – 2 041 082 особи;
- летальних випадків – 50 536;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 63 випадки;
Вінницька область – 23 випадки;
Волинська область – 40 випадків;
Дніпропетровська область – 134 випадки;
Донецька область – 42 випадки;
Житомирська область – 42 випадки;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 69 випадків;
Івано-Франківська область – 23 випадки;
Київська область – 58 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 13 випадків;
Львівська область – 46 випадків;
Миколаївська область – 107 випадків;
Одеська область – 17 випадків;
Полтавська область – 16 випадків;
Рівненська область – 51 випадок;
Сумська область – 43 випадки;
Тернопільська область – 32 випадки;
Харківська область – 68 випадків;
Херсонська область – 28 випадків;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 59 випадків;
Чернівецька область – 24 випадки;
Чернігівська область – 11 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63).
- 30 травня на стадіоні Одеської національної юридичної академії відкрився центр масової вакцинації проти COVID-19. Це третій такий проєкт в Україні.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу.