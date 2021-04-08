Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 5092 человека;
- летальных случаев – 464;
- выздоровели – 10032 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 128 440 (в том числе методом ПЦР – 57996, методом ИФА – 23647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46797).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1803998 человек;
- выздоровели – 1383883 лица;
- летальных исходов – 35 962;
- проведения ПЦР-тестов – 8514631.
14313 человек привито против COVID-19 в сутки 7 апреля 2021 в Украине.
334578 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев – 1886 случаев / 1890 прививок;
Винницкая область – 604 случая / 690 прививок;
Волынская область – 511 случаев / 270 прививок;
Днепропетровская область – 1005 случаев / 1530 прививок;
Донецкая область – 1016 случаев / 630 прививок;
Житомирская область – 869 случаев / 460 прививок;
Закарпатская – 325 случаев / 480 прививок;
Запорожская область – 896 случаев / 810 прививок;
Ивано-Франковская область – 274 случая / 433 прививки;
Киевская область – 976 случаев / 450 прививок;
Кировоградская область – 217 случаев / 460 прививок;
Луганская область – 264 случая / 310 прививок;
Львовская область – 1255 случаев / 910 прививок;
Николаевская область – 353 случая / 350 прививок;
Одесская область – 1142 случая / 650 прививок;
Полтавская область – 738 случаев / 620 прививок;
Ровенская область – 733 случая / 410 прививок;
Сумская область – 560 случаев / 300 прививок;
Тернопольская область – 796 случаев / 470 прививок;
Харьковская область – 1427 случаев / 540 прививок;
Херсонская область – 474 случая / 100 прививок;
Хмельницкая область – 1158 случаев / 820 прививок;
Черкасская область – 822 случая / 160 прививок;
Черновицкая область – 413 случаев / 460 прививок;
Черниговская область – 705 случаев / 110 прививок.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.
- По состоянию на 7 апреля в Украине подтверждено более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и рекордное количество смертей за сутки.