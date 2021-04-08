В Украине за минувшие сутки зафиксировано 19 419 новых случаев COVID-19. Заболели 766 детей и 480 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 5092 человека;

летальных случаев – 464;

выздоровели – 10032 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 128 440 (в том числе методом ПЦР – 57996, методом ИФА – 23647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46797).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1803998 человек;

выздоровели – 1383883 лица;

летальных исходов – 35 962;

проведения ПЦР-тестов – 8514631.

14313 человек привито против COVID-19 в сутки 7 апреля 2021 в Украине.

334578 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 1886 случаев / 1890 прививок;

Винницкая область – 604 случая / 690 прививок;

Волынская область – 511 случаев / 270 прививок;

Днепропетровская область – 1005 случаев / 1530 прививок;

Донецкая область – 1016 случаев / 630 прививок;

Житомирская область – 869 случаев / 460 прививок;

Закарпатская – 325 случаев / 480 прививок;

Запорожская область – 896 случаев / 810 прививок;

Ивано-Франковская область – 274 случая / 433 прививки;

Киевская область – 976 случаев / 450 прививок;

Кировоградская область – 217 случаев / 460 прививок;

Луганская область – 264 случая / 310 прививок;

Львовская область – 1255 случаев / 910 прививок;

Николаевская область – 353 случая / 350 прививок;

Одесская область – 1142 случая / 650 прививок;

Полтавская область – 738 случаев / 620 прививок;

Ровенская область – 733 случая / 410 прививок;

Сумская область – 560 случаев / 300 прививок;

Тернопольская область – 796 случаев / 470 прививок;

Харьковская область – 1427 случаев / 540 прививок;

Херсонская область – 474 случая / 100 прививок;

Хмельницкая область – 1158 случаев / 820 прививок;

Черкасская область – 822 случая / 160 прививок;

Черновицкая область – 413 случаев / 460 прививок;

Черниговская область – 705 случаев / 110 прививок.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.