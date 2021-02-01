В Украине за минувшие сутки, 31 января, зафиксировано 2030 новых случаев COVID-19. Заболели 71 ребенок и 65 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1103 человека;

летальных исходов – 61;

выздоровели – 5131 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 12 825 (в том числе методом ПЦР – 9873, методом ИФА – 2952).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1221485 человек;

выздоровели – 1023915 человек;

летальных исходов – 22 768;

проведения ПЦР-тестов – 6257875.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 160 случаев;

Винницкая область – 79 случаев;

Волынская область – 59 случаев;

Днепропетровская область – 76 случаев;

Донецкая область – 62 случая;

Житомирская область – 102 случая;

Закарпатская область – 127 случаев;

Запорожская область – 87 случаев;

Ивано-Франковская область – 297 случаев;

Киевская область – 100 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 20 случаев;

Львовская область – 146 случаев;

Николаевская область – 152 случая;

Одесская область – 71 случай;

Полтавская область – 56 случаев;

Ровенская область – 27 случаев;

Сумская область – 61 случай;

Тернопольская область – 85 случаев;

Харьковская область – 36 случаев;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 3 случая

Черкасская область – 40 случаев;

Черновицкая область – 124 случая;

Черниговская область – 37 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), г. Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.