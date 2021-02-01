Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1103 человека;
- летальных исходов – 61;
- выздоровели – 5131 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 12 825 (в том числе методом ПЦР – 9873, методом ИФА – 2952).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1221485 человек;
- выздоровели – 1023915 человек;
- летальных исходов – 22 768;
- проведения ПЦР-тестов – 6257875.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 160 случаев;
Винницкая область – 79 случаев;
Волынская область – 59 случаев;
Днепропетровская область – 76 случаев;
Донецкая область – 62 случая;
Житомирская область – 102 случая;
Закарпатская область – 127 случаев;
Запорожская область – 87 случаев;
Ивано-Франковская область – 297 случаев;
Киевская область – 100 случаев;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 20 случаев;
Львовская область – 146 случаев;
Николаевская область – 152 случая;
Одесская область – 71 случай;
Полтавская область – 56 случаев;
Ровенская область – 27 случаев;
Сумская область – 61 случай;
Тернопольская область – 85 случаев;
Харьковская область – 36 случаев;
Херсонская область – 20 случаев;
Хмельницкая область – 3 случая
Черкасская область – 40 случаев;
Черновицкая область – 124 случая;
Черниговская область – 37 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297), г. Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.
- По состоянию на 30 января в Украине подтверждено более 4,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти в 2,5 раза больше выздоровлений за сутки.