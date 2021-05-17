Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 260 осіб;
- виписано з лікарень – 941 особа;
- летальних випадків – 109;
- одужало – 6 869 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 156 000 осіб;
- одужало – 1 864 593 особи;
- летальних випадків – 48 184;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 851 754.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 102 випадки;
Вінницька область – 37 випадків;
Волинська область – 102 випадки
Дніпропетровська область – 134 випадки;
Донецька область – 190 випадків;
Житомирська область – 93 випадки;
Закарпатська область – 10 випадків;
Запорізька область – 98 випадків;
Івано-Франківська область – 42 випадки;
Київська область – 97 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 104 випадки;
Миколаївська область – 122 випадки;
Одеська область – 134 випадки;
Полтавська область – 62 випадки;
Рівненська область – 182 випадки;
Сумська область – 137 випадків;
Тернопільська область – 59 випадків;
Харківська область – 89 випадків;
Херсонська область – 114 випадків;
Хмельницька область – 12 випадків;
Черкаська область – 113 випадків;
Чернівецька область – 59 випадків;
Чернігівська область – 30 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.
- За добу, 15 травня, в Україні зафіксували 3 620 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників.