Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 833 человека;
- летальных случаев – 156;
- выздоровели – 11457 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 31 620 (в том числе методом ПЦР – 16589, методом ИФА – 15031).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1223879 человек;
- выздоровели – 1035372 лица;
- летальных исходов – 22 924;
- проведения ПЦР-тестов – 6274464.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 285 случаев;
Винницкая область – 61 случай;
Волынская область – 99 случаев;
Днепропетровская область – 104 случая;
Донецкая область – 55 случаев;
Житомирская область – 14 случаев;
Закарпатская область – 91 случай;
Запорожская область – 217 случаев;
Ивано-Франковская область – 278 случаев;
Киевская область – 120 случаев;
Кировоградская область – 12 случаев;
Луганская область – 38 случаев;
Львовская область – 114 случаев;
Николаевская область – 27 случаев;
Одесская область – 131 случай;
Полтавская область – 98 случаев;
Ровенская область – 54 случая;
Сумская область – 20 случаев;
Тернопольская область – 63 случая;
Харьковская область – 158 случаев;
Херсонская область – 19 случаев;
Хмельницкая область – 13 случаев;
Черкасская область – 157 случаев;
Черновицкая область – 159 случаев;
Черниговская область – 7 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
- Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не планирует внедрять COVID-паспорта. Пока, согласно международным правилам, достаточно справки о вакцинации.