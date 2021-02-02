В Украине за минувшие сутки, 1 февраля, зафиксировано 2394 новых случая COVID-19. Заболели 117 детей и 213 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 833 человека;

летальных случаев – 156;

выздоровели – 11457 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 31 620 (в том числе методом ПЦР – 16589, методом ИФА – 15031).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1223879 человек;

выздоровели – 1035372 лица;

летальных исходов – 22 924;

проведения ПЦР-тестов – 6274464.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 285 случаев;

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 104 случая;

Донецкая область – 55 случаев;

Житомирская область – 14 случаев;

Закарпатская область – 91 случай;

Запорожская область – 217 случаев;

Ивано-Франковская область – 278 случаев;

Киевская область – 120 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 38 случаев;

Львовская область – 114 случаев;

Николаевская область – 27 случаев;

Одесская область – 131 случай;

Полтавская область – 98 случаев;

Ровенская область – 54 случая;

Сумская область – 20 случаев;

Тернопольская область – 63 случая;

Харьковская область – 158 случаев;

Херсонская область – 19 случаев;

Хмельницкая область – 13 случаев;

Черкасская область – 157 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 7 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.