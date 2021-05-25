В Україні за минулу добу зафіксовано 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 129 дітей та 76 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 854 особи;

летальних випадків – 249.

одужало – 17 504 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23 440 осіб,

методом ІФА – 12 650 осіб,

експрес-тестами – 16 189 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 186 463 особи;

одужало – 1 975 064 особи;

летальних випадків – 49 685;

проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.