В Украине за минувшие сутки, 9 февраля, зафиксировано 2656 новых случаев COVID-19. Заболели 157 детей и 229 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 865 человек;

летальных исходов -127;

выздоровели – 8865 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 30 901 (в том числе методом ПЦР – 17658, методом ИФА – 13243).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1249646 человек;

выздоровели – 1084608 человек;

летальных исходов – 23 771;

проведения ПЦР-тестов – 6419781.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 243 случая;

Винницкая область – 47 случаев;

Волынская область – 58 случаев;

Днепропетровская область – 71 случай;

Донецкая область – 59 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 276 случаев;

Запорожская область – 164 случая;

Ивано-Франковская область – 525 случаев;

Киевская область – 90 случаев;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 97 случаев;

Николаевская область – 57 случаев;

Одесская область – 90 случаев;

Полтавская область – 72 случая;

Ровенская область – 86 случаев;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 51 случай;

Харьковская область – 124 случая;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 31 случай;

Черкасская область – 150 случаев;

Черновицкая область – 194 случая;

Черниговская область – 7 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.