Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 865 человек;
- летальных исходов -127;
- выздоровели – 8865 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 30 901 (в том числе методом ПЦР – 17658, методом ИФА – 13243).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1249646 человек;
- выздоровели – 1084608 человек;
- летальных исходов – 23 771;
- проведения ПЦР-тестов – 6419781.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 243 случая;
Винницкая область – 47 случаев;
Волынская область – 58 случаев;
Днепропетровская область – 71 случай;
Донецкая область – 59 случаев;
Житомирская область – 17 случаев;
Закарпатская область – 276 случаев;
Запорожская область – 164 случая;
Ивано-Франковская область – 525 случаев;
Киевская область – 90 случаев;
Кировоградская область – 20 случаев;
Луганская область – 49 случаев;
Львовская область – 97 случаев;
Николаевская область – 57 случаев;
Одесская область – 90 случаев;
Полтавская область – 72 случая;
Ровенская область – 86 случаев;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 51 случай;
Харьковская область – 124 случая;
Херсонская область – 52 случая;
Хмельницкая область – 31 случай;
Черкасская область – 150 случаев;
Черновицкая область – 194 случая;
Черниговская область – 7 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.
- По состоянию на 6 февраля в Украине подтверждено более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти в два раза больше выздоровлений за сутки.