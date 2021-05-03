Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1591 особа;
- летальних випадків – 154;
- одужало – 5 550 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 16 023 (зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 085 938 осіб;
- одужало – 1 681 815 осіб;
- летальних випадків – 44 750;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 487 141.
177 людей щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня 2021 року в Україні.
755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 95 випадків;
Вінницька область – 64 випадки;
Волинська область – 108 випадків;
Дніпропетровська область – 360 випадків;
Донецька область – 202 випадки;
Житомирська область – 135 випадків;
Закарпатська – 4 випадки;
Запорізька область – 103 випадки;
Івано-Франківська область – 38 випадків;
Київська область – 74 випадки;
Кіровоградська область – 116 випадків;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 94 випадки;
Миколаївська область – 81 випадок;
Одеська область – 143 випадки;
Полтавська область – 104 випадки;
Рівненська область – 62 випадки;
Сумська область – 231 випадок;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 164 випадки;
Херсонська область – 46 випадків;
Хмельницька область – 30 випадків;
Черкаська область – 233 випадки;
Чернівецька область – 61 випадок;
Чернігівська область – 62 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.
- За добу, 1 травня, в Україні зафіксовано 5 094 нових випадки захворювання на COVID-19. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.