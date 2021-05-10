В Україні за минулу добу зафіксовано 2817 нових випадків COVID-19. Захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 414 осіб;

летальних випадків – 119;

одужало – 9 002 особи;

здійснено тестувань за добу – 21 883 (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 122 327 осіб;

одужало – 1 768 753 особи;

летальних випадків – 46 512;

проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.

1 004 людини щеплено проти COVID-19 за добу 9 травня 2021 року в Україні.

863 645 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;

Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;

Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;

Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;

Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;

Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;

Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;

Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;

Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;

Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;

Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;

Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;

Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;

Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;

Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;

Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;

Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;

Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;

Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;

Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;

Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;

Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.