Об этом сообщает МОЗ Украины:
- госпитализировано – 915 человек;
- выписаны из больниц – 499 человек;
- летальных случаев – 150;
- выздоровели – 6189 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 39 401 (в том числе методом ПЦР – 18948, методом ИФА – 11339)
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9114.
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1276618 человек;
- выздоровели – 1122968 человек;
- летальных исходов – 24 542;
- проведения ПЦР-тестов – 6570806.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 308 случаев;
Винницкая область – 210 случаев;
Волынская область – 95 случаев;
Днепропетровская область – 85 случаев;
Донецкая область – 60 случаев;
Житомирская область – 18 случаев;
Закарпатская область – 204 случая;
Запорожская область – 95 случаев;
Ивано-Франковская область – 621 случай;
Киевская область – 136 случаев;
Кировоградская область – 20 случаев;
Луганская область – 26 случаев;
Львовская область – 115 случаев;
Николаевская область – 55 случаев;
Одесская область – 127 случаев;
Полтавская область – 149 случаев;
Ровенская область – 88 случаев;
Сумская область – 7 случаев;
Тернопольская область – 67 случаев;
Харьковская область – 131 случай;
Херсонская область – 6 случаев;
Хмельницкая область – 50 случаев;
Черкасская область – 99 случаев;
Черновицкая область – 343 случая;
Черниговская область – 28 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.
- По состоянию на 13 февраля в Украине подтверждено более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти на тысячу больше выздоровлений за сутки.