В Украине за минувшие сутки, 15 февраля, зафиксировано 3143 новых случая COVID-19. Заболели 182 ребенка и 179 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины:

госпитализировано – 915 человек;

выписаны из больниц – 499 человек;

летальных случаев – 150;

выздоровели – 6189 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 39 401 (в том числе методом ПЦР – 18948, методом ИФА – 11339)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9114.

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1276618 человек;

выздоровели – 1122968 человек;

летальных исходов – 24 542;

проведения ПЦР-тестов – 6570806.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 308 случаев;

Винницкая область – 210 случаев;

Волынская область – 95 случаев;

Днепропетровская область – 85 случаев;

Донецкая область – 60 случаев;

Житомирская область – 18 случаев;

Закарпатская область – 204 случая;

Запорожская область – 95 случаев;

Ивано-Франковская область – 621 случай;

Киевская область – 136 случаев;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 26 случаев;

Львовская область – 115 случаев;

Николаевская область – 55 случаев;

Одесская область – 127 случаев;

Полтавская область – 149 случаев;

Ровенская область – 88 случаев;

Сумская область – 7 случаев;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 131 случай;

Херсонская область – 6 случаев;

Хмельницкая область – 50 случаев;

Черкасская область – 99 случаев;

Черновицкая область – 343 случая;

Черниговская область – 28 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.