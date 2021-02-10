Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2046 человек;
- летальных случаев – 163;
- выздоровели – 7768 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 43 767 (в том числе методом ПЦР – 27795, методом ИФА – 15972).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1253055 человек;
- выздоровели – 1092376 человек;
- летальных исходов – 23 934;
- проведения ПЦР-тестов – 6447576.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 297 случаев;
Винницкая область – 271 случай;
Волынская область – 111 случаев;
Днепропетровская область – 120 случаев;
Донецкая область – 98 случаев;
Житомирская область – 61 случай;
Закарпатская область – 238 случаев;
Запорожская область – 214 случаев;
Ивано-Франковская область – 410 случаев;
Киевская область – 150 случаев;
Кировоградская область – 43 случая;
Луганская область – 36 случаев;
Львовская область – 117 случаев;
Николаевская область – 37 случаев;
Одесская область – 115 случаев;
Полтавская область – 132 случая;
Ровенская область – 103 случая;
Сумская область – 48 случаев;
Тернопольская область – 105 случаев;
Харьковская область – 188 случаев;
Херсонская область – 50 случаев;
Хмельницкая область – 136 случаев;
Черкасская область – 108 случаев;
Черновицкая область – 191 случай;
Черниговская область – 30 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
- По состоянию на 9 февраля в Украине подтверждено более 2,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в три раза больше выздоровлений за сутки.