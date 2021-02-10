За минувшие сутки, 9 февраля, зафиксировано 3409 новых случаев COVID-19. Заболели 244 ребенка и 298 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2046 человек;

летальных случаев – 163;

выздоровели – 7768 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 43 767 (в том числе методом ПЦР – 27795, методом ИФА – 15972).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1253055 человек;

выздоровели – 1092376 человек;

летальных исходов – 23 934;

проведения ПЦР-тестов – 6447576.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 297 случаев;

Винницкая область – 271 случай;

Волынская область – 111 случаев;

Днепропетровская область – 120 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 61 случай;

Закарпатская область – 238 случаев;

Запорожская область – 214 случаев;

Ивано-Франковская область – 410 случаев;

Киевская область – 150 случаев;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 36 случаев;

Львовская область – 117 случаев;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 115 случаев;

Полтавская область – 132 случая;

Ровенская область – 103 случая;

Сумская область – 48 случаев;

Тернопольская область – 105 случаев;

Харьковская область – 188 случаев;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 136 случаев;

Черкасская область – 108 случаев;

Черновицкая область – 191 случай;

Черниговская область – 30 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г. Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.