В Україні за минулу добу зафіксовано 4095 нових випадків COVID-19. Захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 999 осіб;

летальних випадків – 285;

одужало – 17 751 особа;

здійснено тестувань за добу – 61 110 (зокрема методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 160 095 осіб;

одужало – 1 882 344 особи;

летальних випадків – 48 469;

проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447.

17 232 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 травня 2021 року в Україні.

948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 425 випадків/ 1 963 щеплення;

Вінницька область – 44 випадки/ 400 щеплень;

Волинська область – 135 випадків/ 481 щеплення;

Дніпропетровська область – 220 випадків/ 893 щеплення;

Донецька область – 428 випадків/ 1 072 щеплення;

Житомирська область – 30 випадків/ 571 щеплення;

Закарпатська – 58 випадків/ 628 щеплень;

Запорізька область – 265 випадків/ 818 щеплень;

Івано-Франківська область – 73 випадки/ 726 щеплень;

Київська область – 229 випадків/ 582 щеплення;

Кіровоградська область – 40 випадків/ 531 щеплення;

Луганська область – 111 випадків/ 372 щеплення;

Львівська область – 118 випадків/ 1 091 щеплення;

Миколаївська область – 186 випадків/ 682 щеплення;

Одеська область – 148 випадків/ 725 щеплень;

Полтавська область – 275 випадків/ 422 щеплення;

Рівненська область – 425 випадків/ 428 щеплень;

Сумська область – 113 випадків/ 447 щеплень;

Тернопільська область – 65 випадків/ 714 щеплень;

Харківська область – 259 випадків/ 962 щеплення;

Херсонська область – 28 випадків/ 379 щеплень;

Хмельницька область – 103 випадки/ 792 щеплення;

Черкаська область – 180 випадків/ 616 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 522 щеплення;

Чернігівська область – 63 випадки/ 415 щеплень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.