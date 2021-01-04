За минувшие сутки, 3 января, в Украине выявлено 4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 170 детей и 163 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1526 человек;

летальных исходов – 73;

выздоровели – 4693 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 13 128 (в том числе методом ПЦР – 11021, методом ИФА – 2107).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1078251 человек;

выздоровели – 733 558 человек;

летальных исходов – 18 927;

проведения ПЦР-тестов – 5621024.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 504 случая;

Винницкая область – 54 случая;

Волынская область – 83 случая;

Днепропетровская область – 234 случая;

Донецкая область – 162 случая;

Житомирская область – 91 случай;

Закарпатская область – 50 случаев;

Запорожская область – 528 случаев;

Ивано-Франковская область – 104 случая;

Киевская область – 301 случай;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 352 случая;

Николаевская область – 314 случаев;

Одесская область – 285 случаев;

Полтавская область – 269 случаев;

Ровенская область – 54 случая;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 72 случая;

Харьковская область – 63 случая;

Херсонская область – 75 случаев;

Хмельницкая область – 26 случаев;

Черкасская область – 300 случаев;

Черновицкая область – 134 случая;

Черниговская область – 45 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.