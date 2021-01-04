Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1526 человек;
  • летальных исходов – 73;
  • выздоровели – 4693 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 13 128 (в том числе методом ПЦР – 11021, методом ИФА – 2107).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1078251 человек;
  • выздоровели – 733 558 человек;
  • летальных исходов – 18 927;
  • проведения ПЦР-тестов – 5621024.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 504 случая;
  • Винницкая область – 54 случая;
  • Волынская область – 83 случая;
  • Днепропетровская область – 234 случая;
  • Донецкая область – 162 случая;
  • Житомирская область – 91 случай;
  • Закарпатская область – 50 случаев;
  • Запорожская область – 528 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 104 случая;
  • Киевская область – 301 случай;
  • Кировоградская область – 7 случаев;
  • Луганская область – 12 случаев;
  • Львовская область – 352 случая;
  • Николаевская область – 314 случаев;
  • Одесская область – 285 случаев;
  • Полтавская область – 269 случаев;
  • Ровенская область – 54 случая;
  • Сумская область – 39 случаев;
  • Тернопольская область – 72 случая;
  • Харьковская область – 63 случая;
  • Херсонская область – 75 случаев;
  • Хмельницкая область – 26 случаев;
  • Черкасская область – 300 случаев;
  • Черновицкая область – 134 случая;
  • Черниговская область – 45 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

  • По состоянию на 2 января в Украине подтверждено более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.