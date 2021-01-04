Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1526 человек;
- летальных исходов – 73;
- выздоровели – 4693 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 13 128 (в том числе методом ПЦР – 11021, методом ИФА – 2107).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1078251 человек;
- выздоровели – 733 558 человек;
- летальных исходов – 18 927;
- проведения ПЦР-тестов – 5621024.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 504 случая;
- Винницкая область – 54 случая;
- Волынская область – 83 случая;
- Днепропетровская область – 234 случая;
- Донецкая область – 162 случая;
- Житомирская область – 91 случай;
- Закарпатская область – 50 случаев;
- Запорожская область – 528 случаев;
- Ивано-Франковская область – 104 случая;
- Киевская область – 301 случай;
- Кировоградская область – 7 случаев;
- Луганская область – 12 случаев;
- Львовская область – 352 случая;
- Николаевская область – 314 случаев;
- Одесская область – 285 случаев;
- Полтавская область – 269 случаев;
- Ровенская область – 54 случая;
- Сумская область – 39 случаев;
- Тернопольская область – 72 случая;
- Харьковская область – 63 случая;
- Херсонская область – 75 случаев;
- Хмельницкая область – 26 случаев;
- Черкасская область – 300 случаев;
- Черновицкая область – 134 случая;
- Черниговская область – 45 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
- По состоянию на 2 января в Украине подтверждено более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.