В Украине за минувшие сутки, 20 февраля, зафиксировано 4489 новых случаев COVID-19. Заболели 323 ребенка и 133 медработника.

Об этом рассказывают #Буквы.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2445 человек;

выписаны из больниц – 2640 человек;

летальных исходов – 58;

выздоровели – 1557 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 37 399 (в том числе методом ПЦР – 19616, методом ИФА – 4697)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13086.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1304456 человек;

выздоровели – 1146073 лица;

летальных исходов – 25 103;

проведения ПЦР-тестов – 6700971.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 200 случаев;

Винницкая область – 482 случая;

Волынская область – 96 случаев;

Днепропетровская область – 223 случая;

Донецкая область – 92 случая;

Житомирская область – 365 случаев;

Закарпатская область – 281 случай;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 618 случаев;

Киевская область – 243 случая;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 20 случаев;

Львовская область – 243 случая;

Николаевская область – 147 случаев;

Одесская область – 133 случая;

Полтавская область – 49 случаев;

Ровенская область – 91 случай;

Сумская область – 134 случая;

Тернопольская область – 162 случая;

Харьковская область – 197 случаев;

Херсонская область – 42 случая;

Хмельницкая область – 171 случай;

Черкасская область – 54 случая;

Черновицкая область – 320 случаев;

Черниговская область – 77 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.