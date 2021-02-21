Об этом рассказывают #Буквы.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2445 человек;
- выписаны из больниц – 2640 человек;
- летальных исходов – 58;
- выздоровели – 1557 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 37 399 (в том числе методом ПЦР – 19616, методом ИФА – 4697)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13086.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1304456 человек;
- выздоровели – 1146073 лица;
- летальных исходов – 25 103;
- проведения ПЦР-тестов – 6700971.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 200 случаев;
Винницкая область – 482 случая;
Волынская область – 96 случаев;
Днепропетровская область – 223 случая;
Донецкая область – 92 случая;
Житомирская область – 365 случаев;
Закарпатская область – 281 случай;
Запорожская область – 34 случая;
Ивано-Франковская область – 618 случаев;
Киевская область – 243 случая;
Кировоградская область – 15 случаев;
Луганская область – 20 случаев;
Львовская область – 243 случая;
Николаевская область – 147 случаев;
Одесская область – 133 случая;
Полтавская область – 49 случаев;
Ровенская область – 91 случай;
Сумская область – 134 случая;
Тернопольская область – 162 случая;
Харьковская область – 197 случаев;
Херсонская область – 42 случая;
Хмельницкая область – 171 случай;
Черкасская область – 54 случая;
Черновицкая область – 320 случаев;
Черниговская область – 77 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.
- По состоянию на 20 февраля в Украине подтверждено почти 6,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и на 1,7 тыс. больше выздоровлений.